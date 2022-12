Lockdowns sollten sich nur noch auf Gebäude, Wohneinheiten, Stockwerke oder Haushalte beziehen - nicht "willkürlich" auf Bezirk, Straße oder gesamte Gegend ausgeweitet werden.



Gesundheitscodes oder negative PCR-Tests sollten auch nicht mehr notwendig sein, wenn Menschen zwischen Regionen reisen. Auch Zahl und Häufigkeit der Tests sollten verringert werden. Zudem solle die Impfung besonders älterer Menschen vorangetrieben werden.



Der Staatsrat reagiere damit auf die Demonstrationen im Land nach fast drei Jahren No-Covid-Politik in China. Vor knapp zwei Wochen sei die größte Protestwelle seit Jahrzehnten durch verschiedene chinesische Städte gerollt.



Ein Runterfahren von No-Covid würde dazu führen, dass sich die Wirtschaft in China deutlich entspanne und die Produktion wichtiger Komponenten, die die ganze Welt brauche, steige. Folglich würde sich das aus den Fugen geratene Verhältnis von Angebot und Nachfrage normalisieren, die Inflation würde deutlich sinken. Für die Börse wäre das ein Segen.



