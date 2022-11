Auch wenn die neuen Corona-Beschränkungen die Lieferketten vorerst also nicht stören würden, so würden sie doch das Wachstum im Reich der Mitte verlangsamen. Die damit einhergehende geringere Nachfrage nach Rohstoffen habe sich beim Rohölpreis bemerkbar gemacht. Hinzu seien am Montag Gerüchte gekommen, wonach Saudi-Arabien eine Ausweitung der Öl-Fördermenge plane. Diesem Vorhaben sei zunächst Glauben geschenkt worden.



Schließlich hätten die Saudis nach dem letzten OPEC-Treffen insbesondere die USA verstimmt, die sich gegen eine Produktionskürzung ausgesprochen hätten. Marktteilnehmer hätten nun eine mögliche Wiedergutmachung und Annäherung an Washington vermutet. Daraufhin sei der Ölpreis der Sorte Brent auf 83 US-Dollar pro Barrel gefallen. Das Gerücht sei dann aber wieder dementiert worden und der Preis habe sich wieder in Richtung 90 US-Dollar bewegt. Mit Blick auf die nachlassende Wachstumsdynamik seien weitere Preisrückgänge zwar denkbar, doch einige Förderstaaten würden für einen ausgeglichenen Staatshaushalt einen Ölpreis von mehr als 80 US-Dollar benötigen. In Summe habe der Ölpreis im Vergleich zur Vorwoche - trotz der Erholung - um 1,1 Prozent nachgegeben.



In der vergangenen Woche seien die Einkaufsmanagerindices veröffentlicht worden. Diese würden als wichtiger Frühindikator gelten, da die Einkäufer in den Unternehmen einen genauen Blick auf die aktuelle Auftragslage hätten und so schnell auf eine Verbesserung oder Verschlechterung reagieren würden. Entgegen den Erwartungen sei es in der aktuellen Umfrage im Deutschland zu einem leichten Anstieg gekommen. Während der Dienstleistungssektor auf der Stelle trete, habe sich der Umfragewert in der Industrie verbessert. Viele Unternehmen hätten noch im Vormonat mögliche Produktionsausfälle aufgrund der hohen Unsicherheit bezüglich ihrer Energieversorgung gefürchtet.



Die staatlichen Gas- und Strompreisobergrenzen sowie die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in diesem Zusammenhang würden wieder etwas mehr Optimismus aufkeimen lassen. Der ifo-Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft habe am Donnerstag ein ganz ähnliches Bild gezeigt. Bei der Beurteilung der aktuellen Lage sei es nochmals leicht abwärts gegangen, doch die Erwartungskomponente habe sich recht deutlich verbessert.



In Summe würden sich sowohl die Einkaufsmanagerindices als auch der ifo-Index auf historisch niedrigen Niveaus befinden und auf eine weitere wirtschaftliche Schwäche hindeuten. Der Abschwung könnte aber weniger heftig als bislang angenommen ausfallen. Positiv in diesem Zusammenhang sei sicherlich auch, dass die Konsumausgaben im dritten Quartal in Deutschland gegenüber dem Vorquartal ebenfalls unerwartet gestiegen seien. (Ausgabe vom 25.11.2022) (28.11.2022/ac/a/m)







