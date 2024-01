Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Konsumentenvertrauen ist eine der wichtigsten Kennzahlen, um den Zustand einer Volkswirtschaft zu bemessen, so Norman Liebke, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.



In den USA sehe man, dass das Konsumentenvertrauen zwischenzeitlich rückläufig gewesen sei, jedoch nie so stark zurückgegangen sei wie in der Eurozone und China. Gepaart mit Überschussersparnissen ergebe dies einen derzeit robusten Konsum, der die US-Wirtschaft am Laufen halte. In China und der Eurozone seien die Verbraucher weiterhin zögerlich, auch wenn sich ähnlich hohe Sparquoten durch die Corona-Pandemie eingestellt hätten. Zu beobachten

sei nämlich, dass die Sparquoten in den USA rapide zurückgehen und die Überschussersparnisse Monat für Monat abgebaut würden, während die Sparquoten in der Eurozone und auch in China auf hohem Niveau verharren würden. Sollten sich diese Überschussersparnisse reduzieren und die Haushalte anfangen, mehr zu konsumieren, dann dürfte sich ein höheres Wirtschaftswachstum in den Regionen einstellen. In der Eurozone zeichne sich dieser Trend langsam ab, denn das Konsumentenvertrauen kehre allmählich in einen optimistischen Bereich zurück. In China hingegen bleibe jeglicher Hinweis verborgen, der eine solche Rückkehr ankündigt. (Wochenbarometer vom 25.01.2024) (25.01.2024/ac/a/m)



