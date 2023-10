Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China plant die Einführung neuer Konjunkturprogramme, um die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum im Land zu erfüllen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen, so die Experten von XTB.



Darüber hinaus erwäge das chinesische Establishment ein höheres Defizit und die Ausgabe zusätzlicher Staatsschulden in Höhe von mindestens einer Billion Yuan (137 Milliarden US-Dollar) für Infrastrukturausgaben, würden anonyme Quellen sagen, die von Bloomberg befragt worden seien. Dadurch könne das Haushaltsdefizit in diesem Jahr deutlich über die im März festgelegte 3-Prozent-Grenze steigen. (10.10.2023/ac/a/m)



