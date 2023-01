Unter Berücksichtigung saisonaler Effekte würden die Experten von Vontobel Asset Management erwarten, dass sich die Wirtschaftsaktivität nach Februar erholen werde. Bedenken hinsichtlich möglicher Unterbrechungen der globalen Lieferketten würden die Experten für übertrieben halten, da das Risiko von Produktionsausfällen aufgrund der saisonal geringen Auslastung und auch der hohen Lagerbestände begrenzt sei. Die Experten von Vontobel Asset Management sähen auch Produktionsengpässe und hohe Inflation nur als begrenzte Risiken. Unsicher seien sie aber hinsichtlich der Frage, wann und wie rasch sich das Konsumentenvertrauen, die Kaufkraft und Nachfrage insbesondere nach hochpreisigen Gütern wie Autos und Immobilien erholen würden.



Auf die Änderung von Chinas Politik ab Ende 2022 hin hätten die wichtigsten Märkte positiv reagiert und fast alle Sektoren, insbesondere aber Fluggesellschaften, Gesundheitswesen, Immobilien und auch der Glücksspielsektor in Macau hätten profitiert. Auch nach der jüngsten starken Kursrally in der Region Greater China ist unser Ausblick für die nächsten sechs Monate positiv, so die Experten von Vontobel Asset Management. Die chinesische Regierung werde alle Anstrengungen unternehmen, um das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 durch geld- und fiskalpolitische Maßnahmen anzukurbeln. Die Finanzierungsbedingungen würden sich erheblich verbessern, wobei die Inflation in Zukunft noch weiter steigen könnte.



Die Kombination aus der zunehmenden Mobilität und der Lockerung der Regulierungsvorschriften für die Sektoren Immobilien und Big-Tech deute darauf hin, dass die Erholung früher und stärker als erwartet ausfallen könnte. Zwar dürften die Exporte und die Infrastrukturinvestitionen trotz staatlicher Unterstützung zurückgehen. Die Auflösung überschüssiger Ersparnisse aus der Pandemiezeit und die Wiederaufnahme der Aktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen könne aber die Beschäftigung und das Haushaltseinkommen fördern. Beides sollte das Konsumwachstum im Jahr 2023 ankurbeln.



Früher oder später dürfte sich der Marktfokus von sinkender Inflation auf das Tempo des Wirtschaftswachstums verlagern. Bis dahin bestünden aber zunächst Unsicherheiten in Bezug auf Inflation und Zinsen.



Starke Kreditkennzahlen würden darauf hindeuten, dass Emittenten aus Schwellenländern gut positioniert seien angesichts eines sich fundamental eintrübenden globalen Umfelds. Die Experten von Vontobel Asset Management würden auch glauben, dass der chinesische Immobiliensektor die Wende geschafft habe, auch wenn es bis zu einer nachhaltigen Erholung noch etwas dauern werde. Die Experten von Vontobel Asset Management seien der Ansicht, dass die Anleihekurse immer noch günstig seien, ihre Einschätzung für den Sektor sei daher weiter positiv.







China hat früher als erwartet wiedereröffnet und obwohl die Corona-Infektionsraten in den meisten Städten ihren Höhepunkt erreichen, was sich kurzfristig auf die Wirtschaftstätigkeit auswirkt, rechnen wir damit, dass sich die Wirtschaft früher erholt als ursprünglich prognostiziert, so Cosmo Zhang, Analyst Emerging Markets Fixed Income bei Vontobel.Die innerstädtische Mobilität sei bereits wieder auf etwa 75% des Niveaus vor der Pandemie gestiegen, zugleich hätten sich Logistikengpässe rasch aufgelöst. Während die U-Bahn-Passagierzahlen in 18 Städten 10% bis 15% und die Verkehrsstaus in 46 Städten rund 25% unter dem Vor-Covid-Niveau geblieben seien, seien der Bahn- und Straßengüterverkehr und der Warenumschlag in den großen Häfen in der vergangenen Woche stark angestiegen. Auch Inlands- und Auslandsreisen hätten in den letzten Wochen mit der Rückkehr zum regulären Arbeitsleben deutlich zugenommen.Obwohl die große Covid-Welle abzuflachen scheine, bestehe weiterhin Unsicherheit über zukünftige Infektionswellen oder neue Virusvarianten; nach dem chinesischen Neujahr am 22. Januar sei jedoch eine Rückkehr zur Normalität in den meisten Wirtschaftsbereichen wahrscheinlich.