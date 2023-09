Wie passe dies zu den Meldungen über die zunehmende Exportdurchdringung, d. h. die Verlagerung von Lieferketten in Länder wie Mexiko und Vietnam? Nun, diese Länder hätten viel mehr aus China importiert - ihre höheren Handelsüberschüsse mit den USA seien zu einem erheblichen Teil durch höhere Defizite mit China ausgeglichen worden. Im Falle Mexikos liege das Wachstum des Defizits mit China sogar höher als der Anstieg des Handelsüberschusses mit den USA.



Natürlich seien derartige Umwege und Handelsverlagerungen mit Effizienzkosten verbunden - die gleichen Waren, die direkt aus China gekommen wären, würden nun einen teuren und zeitraubenden Umweg nehmen. Trotz des verringerten Risikos bleibe China also die "Fabrik der Welt" und das Logistikzentrum mit reichlich freien Kapazitäten, während Vietnam und Mexiko an Kapazitätsgrenzen stoßen würden.



Die "Freunde", an die die Lieferketten verlagert worden seien, würden ihre eigenen sozialen und geopolitischen Risiken mit sich bringen. Ohne die Widerstandsfähigkeit der in diese Länder verlagerten Lieferketten beurteilen zu wollen, sei darauf hingewiesen, dass die vietnamesische Wirtschaft der chinesischen Wirtschaft vor 2012 ähnelte, während Investoren in Mexiko häufig auf Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit verweisen würden. In jedem Fall habe die Bedeutung chinesischer Investitionen auch in diesen Ländern zugenommen, wodurch sich die Abhängigkeit von China auf mehr Länder verlagert habe.



Würden die politischen Entscheidungsträger die Chance ergreifen, die zugrunde liegende Effizienz und das Wachstum wieder zu steigern, indem sie zum offenen Handel zurückkehren und die restriktive Politik aufgeben würden? Oder würden sie noch größere Anstrengungen unternehmen, um Arbeitsplätze vor ausländischer Konkurrenz zu schützen? Die Antwort auf diese Frage werde entscheidend dazu beitragen, ob die Welt in einem Umfeld mit geringerem Wachstum und höherer Inflation enden werde, wie es zwischen 1990 und 2020 der Fall gewesen sei.



Was bedeute all dies für die Verbündeten der USA, die offensichtlich in die Kategorie "Freunde" fallen würden? Optimisten würden vielleicht Spielraum für eine willkommene Diversifizierung der Industrie und des Exports sehen, aber die Realität erlaube wahrscheinlich weniger Zuversicht. Vor allem werde jede ausgelagerte Produktion wahrscheinlich weniger effizient sein und unter dem Strich die Situation auf den Arbeits- und Immobilienmärkten weiter verschärfen (wie es in Mexiko der Fall sei). Darüber hinaus werde jede Umlenkung der Rohstoffexporte wahrscheinlich auf Kosten geringerer Exporte nach China gehen und weiterhin von der (derzeit sinkenden) globalen Gesamtnachfrage nach Gütern abhängig sein. Es sei also besser, die Erwartungen im Zaum zu halten. (29.09.2023/ac/a/m)







Newark (www.aktiencheck.de) - Experten der internationalen Diplomatie haben vielleicht bemerkt, dass die Biden-Regierung ihren Ansatz für den Handel mit China kürzlich umbenannt hat: von "Entkopplung" (De-coupling) zu "Rückverlagerung"" (Re-shoring) und von "Friend-shoring" zu "Risikominderung" (De-risking), so Gerwin Bell, Lead Economist, Asia, PGIM Fixed Income.Man könnte versucht sein, dies als eine weitere Übung in geopolitischem Jargon abzutun, aber es könnte auch auf eine überfällige Einsicht hindeuten, dass frühere Versuche, China vom internationalen Handel auszuschließen, unrealistisch gewesen seien.Der politische Grundgedanke hinter den Entkopplungsbemühungen möge simpel erscheinen. Nach den pandemiebedingten Lockdowns in China, die zu Engpässen bei der Versorgung mit wichtigen Gütern geführt hätten, und den zunehmenden Spannungen zwischen China und dem Westen, wollten die USA ihre Handelsabhängigkeit von China verringern und Lieferketten in andere Länder verlagern. In gewisser Weise sei diese Politik eine Folge der Zölle, die die Trump-Administration im Jahr 2018 verhängt habe und die seitdem aufrechterhalten worden seien. Tatsächlich würden sich die US-Importe aus China derzeit auf einem Zehnjahrestief befinden, während das bilaterale Handelsdefizit mit China auf den niedrigsten Stand seit Ende 2019 gesunken sei.