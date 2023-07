Dennoch gebe es durchaus Gründe, um optimistisch nach China zu blicken. Erst Ende Juni sei US-Außenminister Antony Blinken zu Gast in China gewesen und habe dort durchaus versöhnlichere Töne angeschlagen. Bessere bilaterale Beziehung würden sicher eine neue Dynamik schaffen. Erst wenn im Jahr 2024 in Taiwan und in den USA gewählt werde, könnte die Zusammenarbeit wieder auf die Probe gestellt werden. Ähnlich könnten sich die Beziehungen zu Europa entwickeln. Die zwischenzeitliche Vorsicht im Zuge der angekündigten Chinastrategie der deutschen Bundesregierung sei längst verflogen. Das Papier stelle zwar das klare Ziel, Abhängigkeiten abzubauen, von einer Entkoppelung sei jedoch keinesfalls die Rede.



Auch ein Blick auf die Wirtschaft gebe Grund zur Hoffnung: In den Industrieländern schwächle das produzierende Gewerbe aktuell hauptsächlich, weil sich die Nachfrage nach Corona verändert habe. Im Einzelhandels- und Dienstleistungssektor sei jedoch bereits eine deutliche Erholung zu beobachten. In China könnte es ganz ähnlich kommen. Bereits Mitte Juni hätten die chinesischen Einzelhandelsumsätze sehr viel besser zugelegt als die Industrieproduktion. Damit würden diese bereits vier Monate in Folge einen positiven Trend verzeichnen. Der Dienstleistungs-PMI liege bereits seit Jahresbeginn weit über 50 und damit deutlich über den Erwartungen.



Vor allem aber befinde sich China in einer ganz anderen Konjunkturphase als die Industrieländer. Anders als in den USA und im Euroraum gebe es fast keine Inflation, sodass die chinesische Notenbank Mitte Juni sogar zwei ihrer Leitzinsen habe senken können. Bereits in den neun Monaten zuvor hätten die chinesischen Währungshüter die Zinsen auf einem stabilen Niveau halten können. Hinzu komme, dass die Regierung eine Reihe von Hilfsprogrammen für Unternehmen bekannt gegeben habe, die jetzt nach und nach anlaufen würden - darunter Steuersubventionen und spezielle Kredite. Zudem würden weitere Konjunkturmaßnahmen diskutiert. Darunter eine geringere Mindestreservequote der Zentralbank und zusätzliche Fiskalprogramme, die zur offiziellen Linie der Regierung passen würden.



Konkrete Ankündigungen seien nach der Politbürositzung Ende Juli zu erwarten. Beispielsweise könnten die Einschränkungen für Hauskäufe und Kredite gelockert werden, um dem Immobiliensektor zu helfen. Vermutlich würden auch im Sommer auf lokaler Ebene mehr Anleihen emittiert, um Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Zwar bleibe der Konjunkturausblick für China in diesem Jahr hinter den ersten optimistischen Erwartungen zurück, doch das realistische Wachstum sei noch immer recht ordentlich. Die Konsenserwartungen würden etwa fünf Prozent betragen und die Bewertungen des Shanghai Composite seien so niedrig wie 2019 und 2020. Falls jetzt gute Nachrichten kommen würden, könnten sich daraus lukrative Chancen für Investoren ergeben - auf jeden Fall sollten Anleger das Land im Blick behalten. (20.07.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Viel Hoffnung lag Anfang des Jahres auf China, so Joseph V. Amato, President und Chief Investment Officer - Equities bei Neuberger Berman.Nachdem sich das Land nach den straffen Corona-Beschränkungen wieder geöffnet habe, hätten viele Experten gehofft, dass die daraus entstehende Dynamik die Weltwirtschaft stützen könnte. Der von der restriktiven Geldpolitik und der straffen Finanzbedingungen geschwächten Wirtschaft in den USA sowie im Euroraum hätte das sicher gutgetan. Doch es sei bekanntermaßen anders gekommen: Nach einigen Anfangserfolgen habe die Dynamik des chinesischen Neustarts überraschend nachgelassen. Bereits im April hätten sich die Hoffnungen auf ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr zerschlagen. Und im Mai habe die Industrieproduktion dann sogar unter den ohnehin geringen Erwartungen gelegen.