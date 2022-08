"Trotz des massiven Lockdowns und großer logistischer Probleme sind Chinas Exporte größtenteils auf Kurs geblieben. Das liegt auch an der Widerstandsfähigkeit der chinesischen Unternehmen. Wir sind der Meinung, dass es noch viele gibt, die große Wachstumschancen bergen - zumal die jüngste Marktkorrektur einige der unrentableren und weniger wettbewerbsfähigen Firmen verdrängt hat. In einem Bullenmarkt ist oft reichlich Liquidität vorhanden, um eine große Anzahl von Unternehmen zu stützen. Sobald diese aber versiegt und der Markt zu den Fundamentaldaten zurückkehrt, sind die verbliebenen Unternehmen in der Regel gesünder und können sich auf einer solideren Grundlage weiterentwickeln."



Der Schwerpunkt verlagere sich auf rentable Unternehmen



"Bis Mai 2022 wurden die Bewertungen chinesischer Aktien auf ein aus unserer Sicht unhaltbar niedriges Niveau gedrückt. Historisch gesehen folgt auf eine Periode der Marktschwäche in der Regel eine kräftige Erholung - und das scheint jetzt der Fall zu sein.



Interessant ist, dass viele chinesische Unternehmen gerade aufgrund der Konjunkturabschwächung besser für eine Erholung positioniert sind. Die Verlangsamung zwang sie zu Kostensenkungen und einem schlankeren Betriebsmodell. Das trug zu einem unerwartet hohen Gewinnwachstum bei. Dadurch sind einige von ihnen jetzt besser aufgestellt, um hohe Gewinne zu erzielen und langfristig erfolgreich zu sein, sobald sich die Wirtschaft erholt. Und da viele qualitativ hochwertige chinesische Unternehmen zu äußerst attraktiven Preisen gehandelt werden, könnten chinesische Aktien unserer Meinung nach mittelfristig besser abschneiden als ihre globalen Konkurrenten - trotz des Risikos weiterer Covid-Ausbrüche und damit verbundener Lockdowns." (02.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausverkauf und der negativen Kursentwicklung an Chinas Börsen in den letzten 16 Monaten hat sich das Land mit der Aufhebung des Lockdowns in Shanghai wieder stark erholt, so die Experten von UBS Asset Management.Im Vergleich zu den USA und Europa, die mit Inflationsdruck und Rezessions-Angst kämpfen würden, scheine China plötzlich in einer besseren Verfassung zu sein. Könnte dies ein guter Zeitpunkt für Anleger sein, wieder in chinesische Aktien zu investieren? Bin Shi, Aktienexperte bei UBS Asset Management, bejahe und sehe gute Chancen bei Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten.