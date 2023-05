Erfreulicher seien auch die anderen Indikatoren für den März ausgefallen: So habe die Industrieproduktion mit 3,9% Y/Y einen soliden Anstieg verzeichnet, die Einzelhandelsumsätze hätten mit einem sogar deutlich höheren Zuwachs von 10,6% Y/Y überrascht. Das wieder etwas weniger restriktive Vorgehen bei der Kreditvergabe scheine den Immobilienmarkt und den Bauinvestitionen aber nur in Ansätzen und sehr moderat zu helfen.



Angedeutet hätten die insgesamt verbesserten Tendenzen die vorausschauenden Unternehmensumfragen, die pünktlich zum Frühling neuen Optimismus dokumentiert hätten: Die Werte aus dem Verarbeitenden Gewerbe von CFLP und Caixin hätten zuletzt auf 51,9 bzw. 50,0 Punkte angezogen. Tatsächlich ursächlich für die an Fahrt aufnehmende Konjunktur sei aber die stark verbesserte Situation im Dienstleistungssektor, wo die beiden Umfrageergebnisse bei 58,2 bzw. 57,8 Punkten gelegen hätten - nach Werten im Winter bei deutlich unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Belebung sollte sich zunächst fortsetzen. Aufgrund staatlicher Maßnahmen und der Konjunkturstabilisierung hätten sich die Risiken auf dem Immobilienmarkt leicht verringert, der wieder etwas Luft zur Erholung erhalte.



Die Fiskalpolitik dürfte gewillt sein, ein paar weitere Register ziehen zu wollen. Die Geldpolitik wolle nur ausreichende Liquidität auf dem Geldmarkt sicherstellen, aufgrund der zuletzt unerwartet deutlicher ausgeprägten disinflationären Entwicklung könnte die People's Bank of China (PBoC) aber mehr Handlungsfreiraum haben. Langfristig würden der sukzessive Rückgang der Bevölkerung Chinas, die Rohstoff- und Technologieabhängigkeit sowie die internationalen Bedenken über die militärischen Vorhaben des Landes bremsen: Private Investitionen in das Reich der Mitte würden sicherlich stärker kritisch hinterfragt werden. Je nach Ausprägung der zu befürchtenden Abschwächung seiner Hauptabnehmerregionen Nordamerika und Europa werde auch China im 2. Halbjahr 2023 diese zu spüren bekommen. Die Aussichten auf bald konstante US-Leitzinsen hätten den US-Dollar richtungslos bei 6,90 CNY stabilisiert. (Ausgabe Mai 2023) (03.05.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die konjunkturelle Dynamik in China nimmt zu Beginn dieses Jahres offenbar wieder Fahrt auf: Der enttäuschenden Stagnation im 4. Quartal 2022 mit einer Veränderungsrate von 0,0% Q/Q folgte im 1. Quartal des laufenden Jahres ein Anstieg um immerhin 2,2% Q/Q, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Die Jahresrate habe von 2,9% auf 4,5% angezogen. Nach einer in 2022 vollzogenen Zick-Zack-Bewegung beim Wachstum aufgrund der Zero-Covid- Restriktionen und der daraus resultierenden zweitniedrigsten Jahreswachstumsrate seit den 70er Jahren hätten die Statistiker in Peking wieder eine freundliche Zahl veröffentlichen können. Die Beendigung der Covid-Restriktionen, der Abbau binnenwirtschaftlicher Lieferengpässe sowie eine solide weltwirtschaftliche Nachfrage hätten dazu beigetragen.