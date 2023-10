Der Yuan verliere seit Mitte 2022 kontinuierlich an Wert. EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) habe im Tiefststand bei rund 6,8000 notiert und sei im Juli 2023 bis auf 8,1000 geklettert. Der Grund für die Schwäche der Landeswährung sei in erster Linie auf die Probleme im chinesischen Immobiliensektor zurückzuführen. Zwischen 20% bis 25% des BIP werde durch die Immobranche erwirtschaftet. Die People's Bank of China (PBoC, Chinesische Zentralbank) habe aus diesem Grund bereits die Zinsen nach unten angepasst.



Etwas Zuversicht würden die letzten Einkaufsmanagerindices aufkommen lassen. Die Zahlen aus dem Verarbeitenden Gewerbe würden wieder auf Wachstum zeigen, wenn auch nur moderat. Interessant sei hier die Detailbetrachtung. Das Wachstum konzentriere sich eher auf die großen Unternehmen. Bei kleineren Betrieben seien die Erwartungen nach wie vor verhalten. Eventuell liege es auch daran, dass Großbetriebe die Fördertöpfe effizienter ausschöpfen könnten.



In Summe sei das konjunkturelle Umfeld, global aber auch in China herausfordernd. In diesem Fahrwasser sei mit einem Anhalten der Yuan-Schwäche zu rechnen. Das aktuelle Niveau in EUR/CNY von 7,7000 erachten wir als Chance für CNY-Verkäufer, so Oberbank. (12.10.2023/ac/a/m)





Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für China wurden in den letzten Wochen von diversen Volkswirten nach unten angepasst, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechne z.B. mit einem Plus von 4,2%. Im Mittel werde für 2024 ein Wachstum von 4,5% erwartet. In den jüngsten Prognosen seien die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten noch nicht berücksichtigt.