Im dritten Quartal sei die konjunkturelle Dynamik wieder ein wenig zurückgekehrt. Dies sei absehbar nach einem katastrophalen zweiten Quartal gewesen, in dem sich die Regierung gezwungen gesehen habe, zur Eindämmung von Covid-19 massive Restriktionen in Form von Lockdowns anzuordnen. Die Zero-Covid-Strategie zusammen mit vermutlich etwas weniger wirksamen Impfungen seien dabei wichtige belastende Faktoren gewesen. Das häufige Herunterfahren der Wirtschaft in einigen Regionen aufgrund lokaler Virusausbrüche habe die Konjunktur gebremst. Hinzugekommen seien binnenwirtschaftlich Lieferengpässe.

Zeitgleich seien heute zudem für den September aktuelle Daten zur Industrieproduktion (mit 6,3% Y/Y sehr solide) und zu den Einzelhandelsumsätzen (mit 2,5% eher schwach) veröffentlicht worden.



Wie seien jetzt die Aussichten? Zum Start des vierten Quartals und nach den Nationalfeiertagen seien die Covid-19-Zahlen offenbar wieder angezogen. Die Unternehmensumfragen seien dagegen zuletzt unisono in die Tiefe getaucht: Während sich die Werte aus dem verarbeitenden und dem Dienstleistungssektor des CFLP noch über der Marke von 50 Punkten gehalten hätten, seien jene des Caixin teilweise deutlich darunter gerauscht. Die bereits seit einiger Zeit eingeläutete restriktivere Vorgehensweise auf dem Kreditmarkt bringe zudem den Immobilienmarkt und auch den Bankensektor ins Trudeln. Die heute ebenfalls veröffentlichten Bauinvestitionen (-8,8% Y/Y) würden diesbezüglich gar keine Besserung erkennen lassen! Statt eines erwarteten Rückgangs sei zudem die Arbeitslosenquote auf 5,5% gestiegen.



Um China wirtschaftlich voranzutreiben (und für "Ruhe" zu sorgen) dürfte die die Fiskalpolitik gewillt sein, ein paar weitere Register ziehen wollen. Insbesondere der Immobilienmarkt sei die Achillesferse des Landes. Aber auch der Private Konsum schwächele. Die Geldpolitik dürfte dagegen eher die Füße stillhalten aufgrund einer Liquiditätsfalle, die auch die PBoC kaum beheben könne.



Fazit: Endlich seien sie da - die ursprünglich schon für den 18.10. angekündigten Konjunkturdaten Chinas. Chinas Wachstumsdynamik habe - nach dem Rückgang im zweiten Quartal - nun im dritten Quartal 2022 mit einem Anstieg um 3,9% Q/Q wieder zugenommen. Eine gewisse Stabilisierung habe sich mit den monatlichen Konjunkturzahlen angedeutet. Mit einer aktuellen Jahreswachstumsrate von ebenfalls 3,9% Y/Y erscheine das von der Regierung ausgegebene Ziel für 2022 von 5,5% wieder näher zu rücken. Insbesondere die Zero-Covid-Strategie mit dem häufigen Herunterfahren der regionalen Wirtschaft bremse aber noch die Konjunktur. Es würden Lieferengpässe und Knappheiten bleiben - in geringerem Umfang. Die Stimmungsumfragen würden wenig Dynamik andeuten. Der Immobilienmarkt bleibe zudem die Achillesferse. Für den auf dem gestern beendeten Parteikongress wiedergewählten Xi Jinping seien die BIP-Zahlen wichtig. Wie sehr diese der tatsächlichen Realität entsprechen würden, dürfe jede(r) für sich beurteilen. Zur Unterstützung von Partei und Staat bleibe die Fiskalpolitik weiterhin aktiv. (24.10.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Gestern wurde der 20. Parteikongress der KP Chinas beendet, auf dem "Langzeitpräsident" Xi Jinping erwartungsgemäß für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigt wurde, so die Analysten der NORD LB.Der 69-jährige bleibe also nochmal fünf Jahre an der Macht. Die von ihm ausgesuchte und -getauschte Führungsriege werde ihm vermutlich loyal in allen Entscheidungen folgen. Um das Land sicher zu führen, seien für Partei und insbesondere für Xi Jinping Wachstumsdaten natürlich schon auch wichtig.