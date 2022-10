Bonn (www.aktiencheck.de) - Beim 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei am 22. Oktober wurde Chinas Parteivorsitzender, Xi Jinping, für seine dritte Amtszeit bestätigt, und er ernannte loyale Verbündete für Schlüsselpositionen im Politbüro, so die Analysten von Postbank Research.



In seinem Ausblick habe Xi Jinping Chinas Schwerpunkt auf Innovation, Öffnung und grüner Entwicklung, die als Hauptantriebskräfte für eine "hochwertige Entwicklung" zur Gewährleistung der nationalen Sicherheit und Autarkie dienen würden bekräftigt. Gleichzeitig scheine eine sofortige Änderung der chinesischen Null-Covid-Politik unwahrscheinlich, aber eine schrittweise Lockerung könnte möglich sein. Die Kurse chinesischer Aktien seien nach dem Ereignis gefallen und seien sehr niedrig bewertet. Die Analysten von Postbank Research würden ihre Präferenz für den chinesischen IT-Sektor bekräftigen, der von einer überlegenen Marktposition profitiere und seit 2010 ein jährliches EPS-Wachstum von 15% erziele. Er werde derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11x für die nächsten zwölf Monate gehandelt, verglichen mit einem KGV von 19,5x für die USA.



Fazit: Chinesische Aktien seien niedrig bewertet. Chinesische IT- und Internet-Aktien seien weiterhin zu bevorzugen. (CIO Week up front vom 31. Oktober 2022) (31.10.2022/ac/a/m)





