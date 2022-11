Die jüngsten Wirtschaftsdaten seien dagegen schwach gewesen. Die Einkaufsmanagerindices würden zeigen, dass die anhaltenden Corona-Beschränkungen das Dienstleistungsgewerbe weiterhin belasten würden. Das Verarbeitende Gewerbe leide unter der schwachen Exportdynamik. Der chinesische Exportsektor habe seit Sommer 2020 von der hohen globalen Nachfrage nach verarbeiteten Gütern und den Lieferschwierigkeiten der internationalen Wettbewerber profitiert. Diese günstigen Faktoren hätten deutlich an Einfluss verloren.



Die chinesische Regierung habe sich viel vorgenommen: Sie wolle die Ausbreitung des Coronavirus schon im Keim ersticken (Null-Covid-Strategie), hoch verschuldete Immobilienentwickler abwickeln, die Klimaziele erreichen und Monopolgewinne insbesondere im Technologiebereich begrenzen. Hinzu kämen Belastungsfaktoren wie die Folgen der über viele Jahre restriktiven Geburtenkontrolle, die in den kommenden Jahren zu einem starken Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung führen werde, sowie die Bemühungen der USA, den technologischen Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen. All dies spreche für ein geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Das ehrgeizige Wachstumsziel von 5,5% dürfte im laufenden Jahr deutlich verfehlt werden.



Auch für 2023 würden die Analysten eine Rate von unter 5% erwarten. Die verschärften Spannungen um Taiwan würden das Risiko erhöhen, dass es zwischen China und den USA zu neuen Wirtschaftssanktionen komme. Eine militärische Auseinandersetzung zwischen China und den USA erscheine für die kommenden Jahre weiter unwahrscheinlich, doch das Risiko steige im Zeitablauf, weil China die Aufrüstung seiner Armee vorantreibe und gleichzeitig seine Wirtschaft von westlichen Vorleistungen unabhängiger machen werde.



Die Analysten würden erwarten, dass sich die Spannungen negativ auf das Investitionsklima in China auswirken würden. Ein noch größeres Hindernis für neue Auslandsinvestitionen sei jedoch die Null-Covid-Strategie, die das Alltagsleben in China deutlich erschwere. Der chinesische Renminbi habe gegenüber dem US-Dollar nachgegeben, da der US-Dollar von der schnellen Zins wende gestützt worden sei. Der Zinsvorsprung spreche für eine anhaltende Stärke des US-Dollars.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody's: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei.





Der Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas hat zu einer weiteren Festigung der Machtposition von Staatspräsident Xi Jinping geführt, der alle wichtigen Positionen mit engen Vertrauten besetzte, so die Analysten der DekaBank.Der Parteitag habe keine Signale eines wirtschaftlichen Aufbruchs gesendet. Stattdessen werde es in den kommenden Jahren vor allem darum gehen, von Zulieferungen aus dem Ausland unabhängig zu werden. Wie nachteilig wirtschaftliche Abhängigkeiten sein könnten, erfahre China gegenwärtig in der Technologiebranche, nachdem die USA den Export besonders leistungsfähiger Halbleiter nach China verboten habe.Die größten Wachstumsbremsen seien gegenwärtig die strikte Null-Covid-Strategie und die Immobilienkrise. Zwar seien jüngst die Quarantänezeiten etwas verkürzt worden, doch eine generelle Abkehr von der Null-Covid-Strategie zeichne sich nicht ab. Das Bruttoinlandsprodukt habe im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um starke 3,9% zugelegt, was vor allem auf das Ende des harten Lockdowns in Shanghai zurückzuführen gewesen sei. Dies mache eine Revision der BIP-Prognose für 2022 (von 2,8% auf 3,1%) notwendig.