Linz (www.aktiencheck.de) - Seit rund zwei Jahrzehnten glänzt China mit hohen Wachstumszahlen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Einen Vorgeschmack darauf hätten die jüngsten Exportzahlen vom August geboten. Die Exporte seien von +18,0% im Juli auf +7,1% eingebrochen. Das angepeilte BIP-Wachstumsziel der Regierung in Höhe von 5,5% für 2022 werde nicht halten. Wahrscheinlicher sei in diesem Jahr ein BIP-Zuwachs von rund 3,0%. Auf eine starke Binnennachfrage könne sich die Regierung ebenfalls nicht verlassen. Speziell nach den ernüchternden Importdaten aus August mit +0,3%. Die klassische Mittelschicht halte sich beim Konsum zurück. Zu unsicher sei die weitere Entwicklung am strauchelnden Immobilienmarkt. In rund zwei Drittel der 100 größten Städte in China seien die Wohnungspreise gefallen.Der Chinesische Yuan (CNY) spiegele gegenwärtig diese Unsicherheit wider. EUR/CNY (ISIN EU0001458304/ WKN 145830) habe kürzlich wieder Kurse über 7,0000 erreicht. Die People's Bank of China (Notenbank, PBoC) habe kürzlich eine "Risikoreserve" in Höhe von 20% für Derivate eingeführt. Ziel sei, Spekulanten davon abzuhalten, auf eine Schwäche des Yuan zu setzen, indem man die Sicherheiten Anforderungen erhöht habe. Der Trend in EUR/CNY werde dadurch nicht aufgehalten, aber zumindest etwas verlangsamt. Generell sei festzuhalten, dass China mit einem schwachen Yuan einen Vorteil im Export habe. Vordergründung möge die PBoC gegen eine abrupte Schwäche des Yuan sein. Am Ende des Tages werde China aber mit Kursen über 7,0000 gut leben können. Wir rechnen mittelfristig mit EUR/CNY Kursen in Richtung 7,1000, so Oberbank in ihrem Tageskommentar weiter. (27.09.2022/ac/a/m)