Auch geopolitische Faktoren seien nicht unerheblich - angesichts der Reibung mit den USA würden viele Unternehmen ihre Produktion in andere asiatische Länder verlagern und sähen China als "risikoreichen" Standort an - auch das globale Kapital könnte Investitionen in das Land "vermeiden", bis das Problem der Rivalität mit den USA oder Taiwan überzeugend gelöst sei. Ein bedeutender Katalysator für die Volatilität des Index könnte von den chinesischen PMI-Daten für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor kommen, die nächste Woche veröffentlicht würden.



Die Futures-Kontrakte für den führenden chinesischen Aktienindex HKComp seien erneut in den Abwärtstrend eingetreten, die Bären hätten den SMA200 im D1 unterschritten, der von einer Unterstützung zu einem Widerstand geworden sei. In einer solchen Situation sei ein Test der Fibonacci-Retracement-Levels von 61,8% und 71,6% des Aufwärtstrends von Oktober 2022 ein realistisches Szenario. Potenzielle Ziele lägen bei 17.700 und 17.000 Punkten.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der verschlechterten makroökonomischen Daten in China ist die Zentralbank PBOC, obwohl sie den Markt in diesem Jahr mehrmals unterstützt hat, weit von einem größeren Konjunkturprogramm entfernt, so die Experten von XTB.Einige Analysten würden darauf hinweisen, dass selbst ein viel größeres Konjunkturprogramm die Dynamik in Chinas Wirtschaft nicht sofort umkehren würde, die auch stark von der globalen Wirtschaft abhänge - die ebenfalls unsicher bleibe, während die Märkte das Risiko einer Rezession im Zusammenhang mit den fortlaufenden Zyklen von Zinserhöhungen der FED, EZB oder der Bank von England berechnen würden. Geringerer Einzelhandelskonsum, schwächere Industrie, trübe Geschäfts- und Unternehmensstimmung sowie hohe Jugendarbeitslosigkeit würden auf China lasten.