Bonn (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum in China dürfte in Q1/2023 steigen, da sich die Wiedereröffnung beschleunigt, so die Analysten von Postbank Research.



Konsensprognose: 3,8% BIP-Wachstum in China in Q1/2023, gegenüber 2,9% in Q4/2022. Angesichts der positiven Eröffnungsdynamik wäre ein überraschend positiver Wert möglich. In den ersten beiden Monaten des Jahres habe die Industrieproduktion ein kräftiges Wachstum von 2,4% ggü. Vj. verzeichnet, während die Unternehmen einen deutlichen Anstieg der nominalen Einzelhandelsumsätze um 3,5% ggü. Vj. erreicht hätten. Die Analysten würden davon ausgehen, dass auch die Daten für März diesen Erholungstrend widerspiegeln würden. Dennoch seien sie der Meinung, dass eine Stabilisierung des Immobiliensektors und des Arbeitsmarktes für eine weitere Wachstumsbeschleunigung in den nächsten Quartalen unerlässlich sei.



Die Analysten von Postbank Research bleiben im Hinblick auf die Wiedereröffnung Chinas konstruktiv. Chinesische Aktien könnten sich in den kommenden Monaten aufgrund eines voraussichtlichen Anstiegs der Unternehmensgewinne widerstandsfähiger zeigen. (17.04.2023/ac/a/m)



