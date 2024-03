Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Immobilienkrise, die handelspolitischen Spannungen mit den USA und die zunehmende Regulierung lasten auf der Stimmung von Unternehmen und Konsumenten, so die Analysten der DekaBank.Chinesische Aktien hätten sich zuletzt etwas erholt und seien im internationalen Vergleich günstig bewertet. Doch auf mittlere und längere Sicht bleibe der Markt gegenüber anderen Indices abgeschlagen. Dafür sei vor allem die schwache Gewinnentwicklung chinesischer Unternehmen verantwortlich.Das Unvermögen chinesischer Unternehmen, starkes Umsatzwachstum in starkes Gewinnwachstum zu überführen, eine grundsätzlich andere Beziehung zwischen Aktionären, Unternehmen und dem Staat als in den Industrieländern sowie die geopolitische Unsicherheit dürften auch in den kommenden Jahren auf der Wertentwicklung chinesischer Aktien lasten. (06.03.2024/ac/a/m)