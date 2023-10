Die Ausgaben für Dienstleistungen würden wahrscheinlich die Hauptantriebkräfte für die allgemeine Konsumerholung in China bleiben dürften. Der chinesische Immobilienmarkt erlebe unverändert eine ernsthafte Krise, geprägt von hohen Leerstandsraten, Zusammenbrüchen von Immobilienentwicklern und fallenden Wohnimmobilienpreisen (August: -0,6% im Jahresvergleich). Die Lockerung der Finanzierungsbedingungen durch Peking könnte in den kommenden Monaten eine leichte Erholung herbeiführen, die jedoch wahrscheinlich nicht nachhaltig sein werde, da das Konsumentenvertrauen immer noch beschädigt scheine.



Die Stimulus-Pakete der chinesischen Regierung würden allmählich Wirkung zeigen. Die Herausforderung für die chinesische Regierung bestehe darin, die Pakete so zu gestalten, dass sie das Wirtschaftswachstum spürbar ankurbeln würden, ohne die Schuldenprobleme der Provinzen und der staatlichen Banken bzw. Immobilienentwicklern zu verschärfen.



Die People's Bank of China (PBoC) habe im September überraschend den Mindestreservesatz (RRR) für Banken um 25 Basispunkte gesenkt. Die Analysten würden jedoch glauben, dass moderate geldpolitische Maßnahmen allein nicht ausreichen würden, um das Kreditwachstum anzukurbeln. Um eine kräftige wirtschaftliche Erholung zu erreichen, müssten umfangreiche geldpolitische Anreize gesetzt werden. Darauf verzichte die PBoC aber, wohl weil eine zu drastische Senkung der Leitzinsen die Gefahr verstärkter Kapitalflucht und einer Abwertung des Renminbis (CNY) berge.



Das verlangsamte Wachstum der Währungsreserven sei unter anderem auf die zunehmende Zinsdifferenz zwischen US- und chinesischen Staatsanleihen zurückzuführen. Im dritten Quartal 2023 werde eine Schrumpfung der Devisenbestände um ca. USD 14 Mrd. erwartet. Die PBoC habe inzwischen die Abwertung des Renminbis erfolgreich gestoppt und den Wechselkurs bei 7,20 CNY/USD stabilisiert.



Der Außenhandel bleibe auch im dritten Quartal schwach. Die Exporte hätten im August (+1,2%) im Monatsvergleich wachsen können, würden unter dem Wachstum der Importe bleiben (August: +7,7% MoM). Daraus resultiere wahrscheinlich ein rückläufiger Außenbeitrag im dritten Quartal 2023 (-10,5% QoQ) und werde infolge das BIP belasten. Gleichzeitig verändere sich die Struktur der chinesischen Exporte hin zu technologisch anspruchsvollen Fertigungsprodukten, wie sog. New Energy Vehicles (NEVs) - ein in China genutzter Begriff für (rein-)elektrisch betriebene Fahrzeuge -, Solarpaneelen und Lithiumbatterien.



Bislang reiche der wirtschaftliche Aufschwung in China aus diesem und anderen Sektoren nicht aus, um die Dynamik der Gesamtwirtschaft signifikant anzukurbeln, trotz international hoher Erwartungen. Die zunehmende Rivalität zwischen den USA und China, die sich in steigenden Handelshemmnissen und geopolitischer Unsicherheit manifestiere, stelle ein zusätzliches Risiko für das Wachstum in China und weltweit dar. (Ausgabe vom 13.10.2023) (16.10.2023/ac/a/m)







