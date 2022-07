Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Nach Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen seit Anfang Juni hat sich die Wirtschaft stark erholt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die chinesische Regierung habe sich viel vorgenommen: Sie wolle die Ausbreitung des Coronavirus schon im Keim ersticken (Null-Covid-Strategie), hoch verschuldete Immobilienentwickler abwickeln, die Klimaziele erreichen und Monopolgewinne insbesondere im Technologiebereich begrenzen. Hinzu kämen Belastungsfaktoren wie die Spätfolgen der über viele Jahre restriktiven Geburtenkontrolle, die in den kommenden Jahren zu einem Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung führen werde, sowie die Bemühungen der USA, den technologischen Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen. All dies spreche für ein geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass das ehrgeizige Wachstumsziel von 5,5% im laufenden Jahr verfehlt werden werde. 2023 dürfte die Rate wieder über 5% liegen. Da sich die chinesische Regierung weigere, den Überfall Russlands auf die Ukraine zu verurteilen, hätten sich die Beziehungen Chinas zum Westen weiter abgekühlt. China dürfte aus geostrategischen Motiven weiter eine enge Partnerschaft mit Russland suchen, aber bemüht sein, nicht selbst zum Ziel von Sanktionen zu werden. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass sich die Spannungen negativ auf das Investitionsklima auswirken würden. Ein noch größeres Hindernis für neue Auslandsinvestitionen sei jedoch die Null-Covid-Strategie, die das Alltagsleben in China deutlich erschwere.Länderrisiko: Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Emerging Markets Trends vom 07.07.2022) (08.07.2022/ac/a/m)