Linz (www.aktiencheck.de) - Die letzten veröffentlichen Daten der chinesischen Wirtschaft zeigen, dass sich die Wachstumsdynamik verbessert hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Konkret habe der PMI (personal manager index) des Verarbeitenden Gewerbes einen Anstieg von 49,7% auf 50,7% gezeigt. Der PMI des Nicht Verarbeitenden Gewerbes habe ebenfalls von 51,0% auf 51,7% zugelegt. Beide Werte lägen über der 50% Hürde, die die Basis für Wachstum oder Rezession darstelle. Chinas Konjunkturmaßnahmen würden erste Früchte zeigen.



Neben dieser positiven Seite dürfe der schwer angeschlagene Immobiliensektor nicht außer Acht gelassen werden. Große Immobilienfirmen stünden noch immer im Risiko einer Liquidation und könnten dadurch auch andere Unternehmen und Banken in Schwierigkeiten bringen. Der Handel im Währungspaar EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) sei durch die Feiertagswoche begrenzt. Ob der leichte Abschwung bei EUR/CNY eine Bodenbildung im Bereich 7,65 finde, werde sich nächste Woche zeigen. (04.10.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.