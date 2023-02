Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Daten zu den Konsumausgaben und der Reiseaktivität anlässlich des chinesischen Neujahrsfests zeigten eine gewisse Verbesserung: Rund 300 Millionen Menschen reisten innerhalb des Landes und gaben insgesamt 376 Mrd. RMB aus, was einem Anstieg von 23% ggü. Vj. entspricht, so die Analysten von Postbank Research.Seit November 2022 würden chinesische Offshore-Aktien (MSCI China) besser abschneiden als A-Aktien (CSI 300). Sie hätten ein Plus von 46% gegenüber 24% für A-Aktien (in USD) verzeichnet, was auf eine wachstumsfreundlichere Politik, niedrigere Risikoprämien und bessere Bewertungen zurückzuführen sein dürfte. Die unterdurchschnittliche Performance der A-Aktien könnte sich in den kommenden Quartalen verringern, und das Gewinnwachstum dürfte für weiteren Auftrieb sorgen.Die Analysten würden chinesische Aktien weiterhin konstruktiv sehen, und jegliche Marktvolatilität dürfte für langfristige Anleger eine Gelegenheit sein, Positionen hinzuzufügen. (06.02.2023/ac/a/m)