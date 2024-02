Zugleich habe der Vermögenseffekt des schwachen chinesischen Immobilienmarktes zur anhaltenden Schwäche des Binnenkonsums beigetragen. Trotzdem habe der Markt für E-Fahrzeuge in China mit einem Plus von 38 Prozent bei den Verkaufszahlen 2023 ein weiteres erfolgreiches Jahr verzeichnet (2). In Zukunft könnten günstige E-Fahrzeuge aus den Schwellenländern den etablierten Marken mit geringerem Fokus auf E-Mobilität Anteile am globalen Markt abknöpfen. Comgest glaube, dass China hier eine ähnliche Rolle spielen werde wie Japan und Korea in den 1970er bis 1990er Jahren, als die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und die Qualität ihrer Produkte den Export angekurbelt hätten. Einen weiteren Lichtblick lieferte die Reisetätigkeit. Die durchschnittliche Sitzplatzkapazität für Auslandsflüge sei im Januar 2024 um mehr als 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (3). Am größten sei die Zunahme bei Flügen nach Japan gewesen, gefolgt von Malaysia, Vietnam, Südkorea, Singapur, Europa und den USA.



Attraktive Innovationen



Die starke Innovationsfähigkeit von Unternehmen halte unbeeindruckt von der Wirtschaftsschwäche an. Analysten und Portfoliomanager von Comgest hätten die Shanghai Industrial Show im November 2023 besucht und dort asiatische Marktführer wie Delta (Taiwan) und Inovance (China) sowie ihre etablierteren Konkurrenten wie Fanuc und Yaskawa (beide Japan) und Siemens (Deutschland) getroffen. Die Nachfrage nach Automatisierung in der Automobilindustrie und Robotik bei industriellen Produktionsprozessen generell wachse weiter, und fast alle Wettbewerber hätten berichtet, dass ausgewählte chinesische Unternehmen durch verbesserte Produkte Marktanteile dazugewinnen würden. China habe seinen ersten Sieben-Nanometer-Chip vorgestellt, der sich noch im Anfangsstadium der Produktion befinde, so dass man seine Qualität und Leistungsfähigkeit noch überprüfen müsse. Ein weiteres Beispiel für die steigende Exportnachfrage sei die Medizintechnik, wo man sehe, dass Mindray außerhalb Chinas qualitativ hochwertige Aufträge für seine Patientenüberwachungs- und Hämatologiesysteme erhalte. (4)



Auf dem Weg zur Klimaneutralität



Als langfristig orientierter Investor wisse Comgest um die Hürden des Transformationsprozesses im Reich der Mitte: Dazu würden potenziell Technologie, Kosten und Geopolitik zählen. Das Research von Comgest signalisiere aber, dass sich der Übergang zur Kohlenstoffneutralität weiter beschleunigt habe. CATL (China) und LG Energy Solution (Südkorea) seien die beiden größten Batteriehersteller der Welt und würden über Kostenvorteile, umfassende technologische Fähigkeiten und eine globale Präsenz verfügen. Li Auto steche unter den chinesischen Anbietern im Bereich der neuen E-Autos durch Produktdesign, Kostenmanagement und Geschäftswachstum hervor (5). Im Solarbereich sei Comgest der Meinung, dass Solarglas weniger Preisdruck und technologische Disruption erfahren werde und zugleich geopolitisch weniger exponiert sei als andere Sektoren. Das chinesische Unternehmen Xinyi Solar sei der größte Solarglashersteller der Welt (6). Xinyi Solar habe aufgrund seiner Größe, Effizienz und Managementerfahrung einen starken Kostenvorteil gegenüber seinen Mitbewerbern.



Auf die Kraft des Drachen setzen



Angesichts des erwarteten niedrigeren Zinsniveaus im US-Dollarraum und einer wahrscheinlichen Bodenbildung auf dem chinesischen Immobilienmarkt - einhergehend mit anhaltendem Fortschritt bei Innovation und Energie - könnte eine Umschichtung nach Fernost für Anleger eine interessante Investmentstrategie sein. Während das Jahr des Hasen zu Ende gehe und der Drache entfesselt werde, sei es nach Meinung von Comgest an der Zeit, nach qualitativem, langfristigem Wachstum in China Ausschau zu halten.

1 Quelle: CREIS, NBS, Demographia, J.P. Morgan Schätzungen.

2 Quelle: Chinese Association of Automobile Manufacturers

3 Quelle: OAG Data.

4 Comgest, Mindray

5 www.blackridgeresearch.com

6 www.xinyisolar.com (08.02.2024/ac/a/m)







