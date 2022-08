Der FTSE China 30/18 Capped Net Index, ein breit diversifizierter Indikator für die Wertentwicklung chinesischer Aktien in einer Vielzahl von Aktienklassen, sei seit seinem Höchststand im Juni um mehr als 10% zurückgegangen. Wie in unserer Prognose aus dem Juli erwartet, war nach einer starken Erholungsrally im Frühsommer eine kurzfristige Korrektur zu verzeichnen, so Marcus Weyerer. Aus technischer Sicht wäre es wünschenswert gewesen, wenn der Rückschlag begrenzter ausgefallen wäre, aber im Moment liege der Markt immer noch deutlich über den kritischen Niveaus. Trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen und der schwierigen Fundamentaldaten notiere er immer noch etwa 12% höher als Mitte März. Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) sei in den negativen Bereich gerutscht, habe aber bereits begonnen, sich abzuflachen. Dies deute darauf hin, dass sich die kurzfristige Preisentwicklung verbessere.



Langfristig gesehen habe die Regierung nach Einschätzung von Weyerer viele Instrumente in der Hand, falls ihr übergeordnetes Ziel - die USA als führende Wirtschaftsmacht zu überholen - in Gefahr sei. Die Chinesische Zentralbank könnte die Zinssätze noch weiter senken, aber China neige zu einer aktiveren Finanz- als Geldpolitik. Eine weitere Möglichkeit für die Regierung bestehe darin, die Ausgabe von Sonderanleihen durch die lokalen Regierungen weiter auszuweiten oder zu beschleunigen, um die Infrastrukturausgaben zu unterstützen. Sie könnte auch ihre Null-Covid-Politik zugunsten eines Massenimpfungs- und Auffrischungsprogramms für ältere Menschen zurückfahren, die im Vergleich zum Rest der Bevölkerung nach wie vor zu wenig geimpft seien.



Eine endgültige Abkehr von der Null-Covid-Politik scheine im Moment noch weit hergeholt, aber jeder Schritt in diese Richtung könnte den Konsum fördern. Schließlich habe die Regierung eine sehr harte Haltung gegenüber der Krise im Immobiliensektor eingenommen. Zwar scheine die Führung ein Exempel an bestimmten Unternehmen statuieren und ihr Versprechen des "gemeinsamen Wohlstands" einlösen zu wollen - was mit groß angelegten Rettungsaktionen unvereinbar sei -, doch sei es unwahrscheinlich, dass sie ein unkontrolliertes Überschwappen der Krise zulassen werde. Der bevorstehende Nationalkongress der KPCh im November dürfte das Engagement der Regierung für die Marktstabilität weiter verstärken.



Vor diesem Hintergrund sei es keine Überraschung, dass chinesische Aktien mit einem starken Abschlag gegenüber den globalen Märkten gehandelt würden. Ihre zukünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnisse würden bei etwa 74% derjenigen des FTSE All World Index und bei 93% derjenigen des FTSE Emerging Index liegen. Die relativen Bewertungen hätten sich in den letzten Wochen stark erholt und würden nun nahe ihrem Durchschnitt der letzten zweieinhalb Jahre liegen.



Weyerer gehe davon aus, dass die Situation volatil bleiben werde, aber die jüngsten Maßnahmen der Zentralbank würden darauf hindeuten, dass es bei den wirtschaftlichen Fundamentaldaten einen Sockel gebe und dass die Regierung nicht bereit sei, diesen aufzugeben. Die Märkte würden angesichts der geopolitischen Entwicklungen vorsichtig bleiben, aber nach dem jüngsten Rückschlag würden chinesische Aktien wieder einen guten Wert bieten, um die erhöhten Risiken kurzfristig zu kompensieren. Aus taktischer Sicht sollten die Anleger die jüngsten Tiefststände vom März und Mai als potenzielle Unterstützungszonen im Auge behalten. Langfristig bleibe die Wachstumsstory des Landes nach Ansicht von Weyerer völlig intakt, was eine Neubewertung nur unter den außergewöhnlichsten Umständen erforderlich machen würde. (23.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Chinesische Zentralbank (People's Bank of China) verblüffte die Märkte mit einer überraschenden Zinssenkung um 10 Basispunkte auf 2,75%, so Marcus Weyerer, Senior ETF Strategist EMEA bei Franklin Templeton Investments.Dies deute darauf hin, dass sich die Verantwortlichen zunehmend Sorgen über die Wirtschaftsaussichten machen würden. Eine Reihe von veröffentlichten Fundamentaldaten seien schwächer ausgefallen als erwartet, darunter Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen und Immobilieninvestitionen. Sollten sich die Marktprognosen hinsichtlich einer Zinserhöhung der FED bei der nächsten Sitzung als richtig erweisen, würden die chinesischen Leitzinsen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt unter die US-Leitzinsen fallen.Da China bei der Liberalisierung seines Kapitalverkehrs zunehmende Fortschritte gemacht habe, würden die Auswirkungen stärker zu spüren sein als in der Vergangenheit. Dies könnte die Währung belasten, aber möglicherweise die Exporte ankurbeln. Es zeige auch, dass China in der Lage sei, einen weniger ausgetretenen Pfad zu beschreiten, wenn es um die Zentralbankpolitik gehe, da der Inflationsdruck vergleichsweise niedrig bleibe und sogar geringer ausfalle als erwartet. Es könnte ein gutes Zeichen für eine künftige geldpolitische Lockerung sein, sollte diese notwendig werden. Da die jüngsten Konsensschätzungen für das BIP-Wachstum 2022 unter 4% gefallen seien, könnte dies nicht unwahrscheinlich sein.