Linz (www.aktiencheck.de) - Nach dem Wegfall der Covidbeschränkungen in China, wächst auch der Optimismus der Volkswirte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die Prognosen für die chinesische Volkswirtschaft würden derzeit nach oben angepasst. Aktuell lägen die Erwartungen für 2023 im Mittel bei +4,8%. Erfreulich entwickele sich auch die Inflation. Im Dezember habe die Teuerung bei +1,8% gelegen. Im internationalen Vergleich sei das sehr niedrig. Selbst auf der Erzeugerseite seien die Preise gefallen. In Summe verschaffe das der chinesischen Notenbank die Möglichkeit, den Leitzins zu senken. Anders als in den USA oder Europa, wo der Leitzins einen maßgeblichen Einfluss auf den Devisenkurs habe, habe das Thema Zinspolitik eine untergeordnete Rolle für den Devisenmarkt.



Der Chinesische Yuan (CNY) werde vielmehr von Fundamentaldaten (BIP, Inflation, Arbeitsmarkt, Import/Export, ) beeinflusst. Das Ende der Null-Covid-Politik schüre die Hoffnung auf bessere Fundamentaldaten. Die große Schwächephase in EUR/CNY werde für das Erste als beendet gesehen. Dem Währungspaar EUR/CNY würden Chancen von bis zu 7,1000 für die nächsten Wochen eingeräumt. Auf der Oberseite sehen wir 7,4000 als Grenzwert, so Oberbank. (16.01.2023/ac/a/m)





