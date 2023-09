Die Maßnahmen scheinen zwar gescheitert zu sein, doch die PBoC gebe nicht auf und habe letzte Woche Währungshändler davor gewarnt, gegen den Yuan zu wetten.



"Wir werden handeln, wenn wir handeln, und einseitige Spekulationen entschlossen korrigieren", so die Zentralbank.



Lokale Händler hätten behauptet, die Rhetorik der PBoC sei ungewöhnlich stark, und sie hätten bemerkt, dass staatliche Banken am Montag aktiver als gewöhnlich Dollar gegen Yuan getauscht hätten.



Die PBoC selbst sei in diesem Jahr einer der aktivsten Goldkäufer gewesen und habe sich bis Juli 126 Tonnen Gold gesichert. Im August hätten Analysten von BMO Capital Markets erklärt, dass sie glauben würden, dass die Käufe der PBoC sogar höher seien als die gemeldeten Zahlen und noch Jahre andauern könnten.



"Unsere Analyse deutet sicherlich darauf hin, dass die oberirdischen Goldreserven in China, sowohl privat als auch im Besitz der Zentralbank, erheblich höher sind als die jährliche Nachfrage der Verbraucher und die offiziellen Käufe vermuten lassen könnten", hätten Rory Townsend und Colin Hamilton, die Autoren des Berichts gesagt. "Angesichts des geopolitischen Hintergrunds und der Bedenken hinsichtlich der Dominanz des Dollar halten weitere Netto-Käufe für äußerst wahrscheinlich."



Die chinesische Goldnachfrage sei hoch. Nicht nur die der Zentralbank, sondern auch die der Privatanleger. Diese Tatsache dürfte den Preis für das Edelmetall weiter stützen und mittel- bis langfristig auf ein neues Allzeithoch pushen. (20.09.2023/ac/a/m)







