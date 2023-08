Linz (www.aktiencheck.de) - Die Wachstumsprognosen für 2023 liegen für China im Mittel immer noch über 5%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen müsse man damit rechnen, dass die Prognose schwer zu erfüllen sei. Seit 2021 stecke der Immobilienentwickler und Branchenriese Evergrande in Schwierigkeiten. Jetzt sei mit Country Garden der nächste große Name in ernste Schieflage geraten. Ein Teil der Anleihen von Country Garden seien bis auf weiteres vom Handel ausgesetzt. Der Immobilienmarkt trage rund 20% zur chinesischen Wirtschaftsleistung bei.



Nachlassende Immobilienverkäufe gepaart mit einer fehlenden bzw. rückläufigen Kreditnachfrage würden die aktuellen Probleme bestätigen. Ein zweistelliges Minus bei den Exporten und aufkommende Deflation würden das Bild abrunden. Selbst der US-Präsident nenne China öffentlich eine tickende Zeitbombe. Schnell sei aus dem Wunderkind China ein Sorgenkind geworden. Die Währung werde sich unter diesen Vorzeichen weiter abschwächen. Kurse in EUR/CNY (Chinesischer Renminbi Yuan) von 8,0000 und darüber seien wohl nur noch eine Frage von Zeit. (16.08.2023/ac/a/m)



