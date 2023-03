Anhebung des Rentenalters:



Eine Erhöhung der steuerfreien Anlagemöglichkeiten für Bürger in individuellen beitragsorientierten Systemen würde die Nachfrage nach Immobilien in Privatbesitz beruhigen. Außerdem wäre es angesichts der gestiegenen Lebenserwartung sinnvoll, das Renteneintrittsalter von 60 bis 55 Jahren für Männer und 55 bis 50 Jahren für Frauen anzuheben.



Deregulierung des Gesundheitswesens:



Eine weitere Lockerung der Vorschriften und die ausschließliche Beteiligung des Staates am Gesundheitssektor würden die notwendigen Investitionen in Gesundheitsdienste und -einrichtungen erhöhen. Die ersten Schritte seien bereits unternommen worden. Die chinesische Regierung habe auf der Grundlage der Lehren aus der Pandemie damit begonnen, einige Teile des Gesundheitssektors zu deregulieren und Online-Apotheken und andere Online-Gesundheitsdienste durch private chinesische Unternehmen zuzulassen.



Bekämpfung des Wanderarbeiter-Problems:



Der Staat sollte darüber nachdenken, das diskriminierende chinesische Sozialsystem, das seine Wurzeln in den Mao-Jahren habe, zu überarbeiten. Eine Möglichkeit wäre die Einführung einer grundlegenden Arbeitslosenversicherung für alle Bürger, da diese derzeit von dem Unternehmen, für das man arbeite, und der Region, in der man lebe, abhängig sei. Außerdem könnte die Aufhebung der Unterscheidung zwischen städtischen "hukou", offiziellen Stadtbürgern und Landbewohnern oder chinesischen Wanderarbeitern große Vorteile bringen. Obwohl inzwischen mehr als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung in Städten lebe, hätten nur 35% der Stadtbewohner einen städtischen "hukou", der für den Zugang zum Sozialsystem erforderlich sei. "Hukou" sei ein System der offiziellen Haushaltsregistrierung. Schätzungen zufolge hätten mindestens 250 Millionen Wanderarbeiter keinen Zugang zu Sozialleistungen, sei es für die Ausbildung ihrer Kinder oder für medizinische Versorgung.



Mit dem Konzept des "gemeinsamen Wohlstands", das in der ersten Amtszeit von Präsident Xi wieder eingeführt worden sei, versuche die Regierung eindeutig, einkommensschwache Gruppen zu unterstützen und Gerechtigkeit zu fördern, während sie gleichzeitig die regionale Entwicklung ausgewogener gestalte. Dazu gehöre auch ein neuer Urbanisierungsplan mit einem leichteren Zugang zu "hukou", der jedoch nur langsam umgesetzt werde.



Die Kombination eines neuen und gut finanzierten Rentensystems mit integrativeren Sozialversicherungssystemen könnte möglicherweise die großen privaten Ersparnisse in China freisetzen, was den Übergang zu einer stärker konsumorientierten und weniger auf die Produktion ausgerichteten Wirtschaft fördern würde. Es stünden auch einige politische Faktoren auf dem Spiel, die China davon abhalten könnten, ein Land mit hohem Einkommen zu werden.







Genf (www.aktiencheck.de) - China will bis 2035 ein "mäßig entwickeltes Land" werden, mit einer Verdopplung des Pro-Kopf-BNE auf etwa 20.000 USD, wie in Chinas langfristigem Entwicklungsziel für 2035 dargelegt, so Henk Grootveld, Head of Trends Investing bei Lombard Odier Investment Managers.Um dieses Ziel zu erreichen, müsse China die so genannte "Mittlere Einkommensfalle" vermeiden. Peking könne sich dabei jedoch nicht länger auf eine junge oder wachsende Erwerbsbevölkerung verlassen. Im Gegenteil, China stehe ein demografischer Umbruch bevor.China sei nicht das erste Land, das den Ehrgeiz habe, ein Land mit hohem Einkommen zu werden. Viele hätten es versucht und nur wenige hätten es geschafft. Mehrere lateinamerikanische Volkswirtschaften hätten es nicht geschafft, ein hohes Einkommensniveau zu erreichen, obwohl sie vor vielen Jahrzehnten den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen erreicht hätten.Die Experten von Lombard Odier Investment Managers hätten vier wichtige Veränderungen identifiziert, die die chinesische Wirtschaft ihrer Meinung nach umsetzen müsse, um die Fehler anderer Länder nicht zu wiederholen, den demografischen Wandel zu bewältigen und dennoch den Sprung zu einem Land mit hohem Einkommen zu schaffen. Einige davon seien bereits im Gange, andere befänden sich noch im Stadium des Reißbretts.Die chinesische Wirtschaft müsse weniger von Immobilien abhängig werden. Angetrieben durch die starke Verstädterung, sei die Immobilienentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten eine wichtige Triebfeder des Wirtschaftswachstums gewesen. Eine schrumpfende und alternde Bevölkerung brauche keine großen Wohnblocks mit Zwei-Schlafzimmer-Eigentumswohnungen in neuen (Geister-)Städten mehr, die meist zu Spekulationszwecken gekauft würden. Stattdessen sollte der Schwerpunkt darauf liegen, weniger zu bauen und mehr Altenheime und andere Gesundheitseinrichtungen zu errichten. Präsident Xi Jinping habe auf dem 19. Parteitag im Jahr 2017 gesagt, dass "Häuser zum Wohnen da sind, nicht zur Spekulation", was zu einer Verschärfung der Wohnungsbaumaßnahmen und -genehmigungen in ganz China geführt habe. Die während der Pandemie verhängten Abriegelungen hätten dem Immobiliensektor einen weiteren Schlag versetzt, woraufhin die Regierung erneut habe eingreifen müssen.