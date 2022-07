Für die meisten chinesischen Solarmodulhersteller sei die Gewinnspanne für 2021/22 begrenzt. Einige Unternehmen würden versuchen, im Rahmen der sinkenden Nachfrage für wichtige Vorprodukte Kosten zu sparen. Gleichzeitig würden Polysiliziumlieferanten ihre Produktion erhöhen, um zu wettbewerbsfähigeren Preisen verkaufen zu können.



Zudem hätten einige große chinesische Hersteller wie Jinko, Longi und Trina ihre Lagerbestände für Siliziumwafer aufgestockt, um die Engpässe in der Lieferkette zu überwinden. Im ersten Quartal 2022 habe Jinko sogar ein neues Werk in Vietnam eröffnet. Auch First Solar habe seinen Materialbestand fast verdoppelt. Canadian Solar habe nicht nur den höchsten Lagerbestand seit zehn Jahren, sondern auch seinen Bestand an Fertigerzeugnissen verdoppelt.



Anleger sollten sich genauso wie Solar-Modul-Hersteller auf Unwägbarkeiten einstellen, aber das langfristige Potenzial nicht aus den Augen verlieren. (20.07.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - China soll bis etwa 2045 zum größten Solarenergieerzeuger weltweit aufsteigen, schätzte die Internationale Energieagentur (International Energy Agency/IEA) im September 2021. Allerdings müssen sich insbesondere chinesische Solarmodul-Hersteller auf politische Unwägbarkeiten und Engpässe in den Lieferketten einstellen, sagt Aanand Venkatramanan, Head of ETFs bei Legal & General Investment Management. Was sollten Anleger also berücksichtigen, wenn sie auf das Thema saubere Energie setzen würden?Seit mehr als zehn Jahren würden chinesische Photovoltaik-Hersteller mit US-Antidumpingzöllen belegt. Allerdings scheinen chinesische Hersteller diese Zölle zu umgehen, indem sie Solar-Module auf dem Umweg über andere südostasiatische Länder in die USA exportieren, so die Experten von Legal & General Investment Management. Marktteilnehmer würden dementsprechend mit einer Ausweitung der US-amerikanischen Zölle rechnen. Zwar sei dies bislang nicht der Fall, doch das könne sich im Rahmen des Defense Production Act des US-Präsidenten zur Förderung der inländischen Produktion von Solartechnologien und anderen erneuerbaren Energien schnell ändern. Darüber hinaus würden Transportschwierigkeiten und Corona-Beschränkungen in China den Druck auf die ohnehin bereits angespannten Lieferketten verstärken.