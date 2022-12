Die CFLP-Einkaufsmanagerindices mit Werten unter 50 würden signalisieren, dass die Konjunktur schwächele (PMI-Index unter 50 bedeute Schrumpfung). Der Negativtrend für den Dienstleistungssektor-PMI (November 2022: 48) und des PMIs für das Verarbeitende Gewerbe (45,1) seien ein Warnsignal für ein schwaches Q4-Wachstum in diesem Jahr.



Eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie sei nicht kurzfristig möglich, denn die Impf-Booster-Rate bei älteren Menschen sei relativ niedrig und die Ausstattung mit Intensivbetten (3 pro 100.000 Einwohner) vollkommen unzureichend. Eine stärkere Öffnungspolitik dürfte daher eher holprig verlaufen.



Die wiederholten Lockdowns hätten sich am stärksten auf den Dienstleistungssektor ausgewirkt. Angesichts einer bestenfalls zögerlichen Öffnungsstrategie dürfte dieser Sektor auch in 2023 nur moderat wachsen.



Chinas Immobiliensektor sei noch nicht bereit für eine rasche Erholung, obwohl die Aktien der großen Bauträger in diesem Monat gestiegen seien. Die Situation sei geprägt von viel Hoffnung, aber nur wenigen ermutigenden Fakten. Immerhin hätten die chinesischen Aufsichtsbehörden neue Maßnahmen angekündigt, die es den Banken erlauben würden, mehr Kredite an Bauträger zu vergeben. (Finanzmarkttrends Dezember 2022) (06.12.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum Chinas wird in 2023 voraussichtlich nur 3,5% betragen, nach 2,8% in 2022, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für 2024 sei kein kräftiger Rebound zu erwarten, sondern eine Expansion um lediglich 3,9%. Hier würden strukturelle Faktoren wie etwa die ungünstige demografische Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. 2023 werde für Chinas Regierung eine besondere Herausforderung. Es gehe darum, die Corona-Krise zu überwinden und mit dem Technologiebann (vor allem bei den fortschrittlichsten Mikrochips) der USA umzugehen. Gleichzeitig dürfte der Gebietsanspruch Chinas in Bezug auf Taiwan auf der Agenda bleiben, während innenpolitisch die zuletzt in weiten Teilen des Landes zu beobachtenden Proteste politische Ressourcen kosten würden.