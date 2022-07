Im ersten Halbjahr seien die Chancen im Rest der Welt allerdings begrenzt gewesen. Einige Aktienmärkte, wie zum Beispiel der Japanische, hätten sich zwar besser gehalten, allerdings teilweise auf Kosten erheblicher Währungsabwertung. Die Straffungsmaßnahmen in den USA und Europa würden, wegen des hohen Gewichts der Wirtschaftsregionen, die Märkte und Konjunktur in den meisten Ländern beeinflussen.



Von den wichtigen Volkswirtschaften und Märkten zeichne sich nur in China eine gegenläufige Entwicklung ab. Die proaktive Straffung des letzten Jahres führe dort aktuell zu einer vergleichsweise niedrigeren und stabileren Inflation. Zudem unterstütze die Politik mit etlichen Maßnahmen die Wirtschaft, vor allem weil die Arbeitslosigkeit schon deutlich angestiegen sei. Der Aktienmarkt habe während der letzten Wochen von dieser Entwicklung profitiert.



Leider seien in China vermehrt politische Risiken zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die anhaltende Zero-Covid-Politik oder auch potenzielle Kapitalkontrollen. Trotz der antizyklischen Chance empfehle sich deshalb dort vorerst keine Positionsgröße, die dem enormen wirtschaftlichen Gewicht China's entspreche. Dieses Beispiel unterstreiche, wie schwierig es für Investoren gewesen sei und bleibe, das Portfolio erfolgreich zu diversifizieren. Aus Sicht der Portfoliokonstruktion seien überdurchschnittliche Risiken in fast allen Regionen und Anlageklassen weiterhin zu vermeiden. (12.07.2022/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Portfolio-Übergewichtung europäischer und amerikanischer Märkte führt bei den westlichen Investoren dazu, dass sie derzeit auf das einheimische Inflationsrisiko fokussiert bleiben, so die Experten von ThirdYear Capital.Die Inflationsraten von um die 8 Prozent in der Eurozone und in den USA hätten das Ziel der Zentralbanken im internationalen Vergleich am meisten verfehlt, wenn man von noch extremeren Fällen in wenigen Entwicklungsländern wie zum Beispiel der Türkei absehe. Weil die FED und EZB weitere Zinserhöhungen planen würden, stelle sich also weiterhin die Frage nach erfolgreicher überregionaler Diversifikation.