China habe 2023 in einem sehr positiven Jahr für Schwellenländeraktien mit einem Rückgang des MSCI China Index um fast 5% besonders hervorgestochen und damit fast 60% unter seinem Höchststand von 2021 gelegen. Chinesische Aktien würden jetzt mit einem KGV von 9,8 für 2024 sehr günstig erscheinen, Schätzungen zufolge sollten die Gewinne in diesem Jahr zwischen 10 und 15% steigen.



In der Vergangenheit hätten sich chinesische Aktien immer wieder stark erholt - oft in einer Größenordnung von 30% in wenigen Wochen. Dies könnte einige Anleger dazu veranlassen, zumindest taktisch Kurserholungen zu nutzen.



Außerdem scheine die chinesische Regierung bereit zu sein, die Wirtschaft in diesem Jahr mehr zu unterstützen. In seiner Neujahrsansprache habe Präsident Xi eingeräumt, dass 2023 kein zufriedenstellendes Jahr gewesen sei. Er möchte das Unternehmertum wieder fördern, das durch die harte staatliche Regulierung 2021 stark gelitten habe. Eine weitere geldpolitische Lockerung (niedrigere Zinssätze und eine Senkung der Anforderungen an Banken) sei sehr wahrscheinlich. Es gebe viele Faktoren, die zu einer Markterholung führen könnten, aber eben nicht nur einen. Für Investitionen könnte es allerdings zu spät sein, wenn der Markt sich bereits erholt habe. Kurzfristig könnten drei Faktoren die Voraussetzungen für einen Aufschwung schaffen:



- Fertigstellung von Wohnungen im Bau

- Keine Zahlungsausfälle der großen Immobilienentwickler wie Evergrande

- Erhöhung des Haushaltseinkommens



Die Regierung scheine sich dieser Situation bewusst geworden zu sein und habe damit begonnen, den Immobiliensektor zu unterstützen: Es sei ein von der chinesischen Zentralbank finanziertes 1-Billionen-Yuan-Paket zur Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus geschnürt worden. Es entspreche 8% der gesamten Investitionen im Immobiliensektor im Jahr 2023 und könne den Verlust der Anlageklasse im Jahr 2024 von 8-10% auf 2-4% reduzieren. Außerdem könne die politische Initiative auch die Immobilienmarktkorrektur beschleunigen. (02.02.2024/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Trotz des Urteils des Hongkonger Gerichts, das die Auflösung des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 3333, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) gefällt hat, könnten chinesische Aktien 2024 für positive Überraschungen sorgen, so Jean-Marie Mercadal, CEO von SYNCICAP Asset Management, Teil von Ofi Invest AM.Evergrande könne gegen das Urteil des Hongkonger Gerichts zwar Berufung einlegen. Das sei jedoch nicht entscheidend, da das Urteil im chinesischen Festland kaum umgesetzt werden könne. Außerdem werde die chinesische Regierung an ihrer Entscheidung festhalten, die im Bau befindlichen Immobilien fertigzustellen. Das Urteil des Hongkonger Gerichts habe also eher symbolischen Charakter und damit wahrscheinlich wenig Auswirkung auf den Immobilien-Sektor. Denn der größte Teil der Geschäftstätigkeiten und Vermögenswerte von Evergrande befinde sich auf dem chinesischen Festland.Andererseits könnte eine Bodenbildung im Immobiliensektor durch eine Marktkonsolidierung und stärkere unterstützende Maßnahmen beschleunigt werden und für andere säumige Bauträger ein Anreiz sein, ihren Umschuldungsprozess zu beschleunigen.