Infolge der Krise am Immobilienmarkt sei die Bautätigkeit in China gegenüber dem Höchststand im Jahr 2020 jüngst massiv eingebrochen. Investoren würden sich sorgen, dass sich die Schieflage im Immobiliensektor auf andere Sektoren - insbesondere den Bankensektor, der großzügig Kredite verteilt habe - auswirken könnte.



Neben der Immobilienkrise würden staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsleben zur Verunsicherung von Verbrauchern und Investoren beitragen. Unter der Regierung Xi Jinping habe sich das Wirtschaftsleben zunehmend politischen Zielen unterzuordnen.



Die chinesischen Unternehmen seien traditionell von Effizienzproblemen geplagt, gerade auch die Staatsunternehmen. Die Kapitalrentabilität sei schwach. Die forcierte Unterordnung der privaten Wirtschaft unter staatliche Ziele sei Gift für den Unternehmenssektor und untergrabe das Vertrauen der Anleger.



In China lägen die Eigenkapitalrenditen des HSCEI bei rund 10 Prozent und damit ungefähr auf der Höhe der Eigenkapitalkosten. Die Folge: Trotz des kräftigen volkswirtschaftlichen Wachstums der Vergangenheit hätten chinesische Unternehmen wenig Wert für Anleger geschaffen, da ihre Kapitaleffizienz zu niedrig gewesen sei.



Chinesische Aktien würden derzeit - gemessen am HSCEI - ungefähr zum 7Fachen der Gewinne handeln. Sie seien damit auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses niedrig bewertet. Die Regierung bereite in diesen Tagen ein Maßnahmenpaket zur Stabilisierung des chinesischen Aktienmarktes vor. Neben dem Verbot von Leerverkäufen sollten über staatliche Pensionsfonds und Staatsunternehmen erhebliche Mittel - die Rede sei von 278 Mrd. US-Dollar - mobilisiert werden, um chinesische Aktien zu kaufen. Zusätzlich sollten wohl 43 Mrd. US-Dollar über staatseigene Investmentfirmen in den Markt geschleust werden.



Als ODDO BHF TRUST würden die Experten ihrem Qualitätsansatz folgend skeptisch bleiben. Aber ganz würden sie sich vom chinesischen Aktienmarkt sicherlich nicht abwenden würden. Wenn die chinesische Regierung irgendwann beschließe, die Wirtschaft wieder stärker zu öffnen und Unternehmen weniger mit politischen Zielvorgaben zu gängeln, würden sich Chancen ergeben. Davon sei derzeit leider (noch) nichts zu spüren. (29.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, blickt in seinem aktuellen CIO View auf die Ursachen für den dramatischen Rückgang des Hang Seng China Enterprise-Index (HSCEI) von über 12.000 Punkten im Februar 2021 auf nunmehr 5.000 Punkte.Viebig zufolge gebe es einige Gründe, warum der chinesische Aktienmarkt derzeit mit Skepsis zu betrachten sei:Statistische Daten in China seien nicht vertrauenswürdig für Ökonomen, die Rückschlüsse auf die volkswirtschaftliche Entwicklung ziehen möchten, und für Investoren, die in China ihr Vermögen würden anlegen wollen.