Konjunktur sollte sich langsam wieder dynamischer entwickeln



Die wirtschaftliche Dynamik sollte also perspektivisch wieder zunehmen können. Das chinesische Neujahrsfest, mit der hohen Reisetätigkeit, werde die Erholung noch etwas verzögern können, so dass sich wohl erst ab Mitte Februar ein neuer konjunktureller Schwung manifestieren dürfte. Der gemeldeten Stagnation im IV. Quartal könnte also im I. Quartal ein wieder stärkerer Zuwachs folgen. Die für Dezember gemeldete Industrieproduktion mit 1,3% Y/Y habe bereits einen höheren Anstieg als erwartet geliefert, die Einzelhandelsumsätze mit bekannt gegebenen -1,8% Y/Y einen deutlich geringeren Einbruch als befürchtet. Stabilisierungen seien also bereits erkennbar. Im Blick gehalten werden müsse aber weiterhin der für China bedeutsame Immobilienmarkt.



Fiskal- und Geldpolitik mit Bereitschaft zum Eingreifen



Um die chinesische Konjunktur auf Fahrt zu bringen, dürfte die Fiskalpolitik gewillt sein, ein paar weitere Register ziehen zu wollen. Hier sollte insbesondere der Immobilienmarkt in den Blickpunkt geraten. Aber auch der Private Konsum schwächele. Die Geldpolitik sollte sukzessive nur begrenzte kleinere Maßnahmen durchführen, da ihr aufgrund einer Liquiditätsfalle die Hände gebunden seien. Langfristig bremsen werde die Tatsache, dass Chinas Bevölkerung in 2022 erstmals seit sechs Jahrzehnten sukzessive abnehme. Die wechselhaften Aussichten auf höhere US-Leitzinsen hätten den auf 7,30 CNY hochgeschnellten US-Dollar erst bis unter 6,70 CNY und dann wieder über 6,85 CNY getrieben. (27.02.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - China ist zurück auf der Wachstumsschiene! Nach dem Ende der Covid-Restriktionen Anfang Dezember war die Unsicherheit zunächst groß, inwiefern es zu neuen massiven Ausbrüchen von Covid-19 kommen könnte, so die Analysten der NORD LB.Doch die schwierigste Phase der Wiedereröffnung sei nun vorbei, die Wirtschaft also im Aufwind. Das jedenfalls würden die aktuellsten Einkaufsmanagerindices erwarten lassen. Laut CFLP sei es im Produktionssektor nach der ausgeprägten Mollstimmung im Dezember nun im Januar zu einer Aufhellung gekommen. Der PMI sei von 47,0 auf 50,1 Punkte gestiegen. Noch deutlicher sei die Stimmungsverbesserung im Dienstleistungssektor ausgefallen: Für diesen PMI sei es nach dem Einbruch auf unter 42 Punkte nun sogar um über 12 Punkte auf 54,4 Punkte in die Höhe gegangen. Nach dem Ende der Restriktionen bestehe also offenbar massiver Nachholbedarf bei Dienstleistungen. Die vorlaufenden Orderkomponenten hätten ebenfalls angezogen. Der zusammengesetzte Composite PMI habe mit 52,9 Punkten (nach 42,6 Punkten) wieder einen Wert deutlich über der 50er Expansionsschwelle geliefert. Ähnliche Tendenzen habe der von Caixin ermittelte PMI signalisiert. Angesichts des Neujahrsfestes und dem deswegen üblichen Ausfall marktrelevanter Konjunkturdaten bis März würden die Stimmungsindikatoren in dieser Phase immer wichtige Informationen für die Finanzmärkte liefern.