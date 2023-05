Hannover (www.aktiencheck.de) - Zwar hatte die konjunkturelle Dynamik in China zu Beginn des Jahres wieder Fahrt aufgenommen, als nach der enttäuschenden Stagnation im 4. Quartal 2022 dann im 1. Quartal 2023 ein Anstieg um immerhin 2,2% Q/Q veröffentlicht wurde, doch die mittlerweile veröffentlichten neuesten Fundamentaldaten vom Berichtsmonat April fielen schon recht enttäuschend aus, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Bereits angedeutet hätten diese zuletzt eher ernüchternden Tendenzen die vorlaufenden Unternehmensumfragen, die bereits Anfang Mai weniger Optimismus dokumentiert hätten: Die Werte aus dem Verarbeitenden Gewerbe von CFLP und Caixin seien zuletzt auf 49,2 bzw. 49,5 Punkte erneut leicht zurückgegangen. Offenbar gerate der im 1. Quartal Fahrt aufgenommenen Konjunktur bereits wieder etwas die Luft aus. Noch deutlich optimistischer geäußert hätten sich zwar die befragten Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor, aber auch in diesen Umfragen von CFLP und Caixin habe es (leichte) Rücksetzer auf jeweils 56,4 Punkte gegeben - nach Werten im Winter unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Belebung setze sich also fort, aber marginal schon wieder weniger dynamisch.Überraschend niedrig seien auch die Preisdaten für den Monat April ausgefallen. So lägen die Jahresraten von CPI und PPI bei 0,1% Y/Y bzw. -3,6% Y/Y. Die Fiskalpolitik dürfte ohnehin gewillt sein, unterstützende Maßnahme durchzuführen. Aber auch der Geldpolitik sei angesichts derartiger Preistendenzen der Weg zu einer expansiveren Ausrichtung geebnet worden. Es würden die für China langfristigen Bremsfaktoren erhalten bleiben - wie sukzessiver Bevölkerungsrückgang, die Rohstoff- und Technologieabhängigkeit sowie die internationalen Bedenken über die militärischen Vorhaben des Landes. Hier werde Peking die Maske fallen lassen müssen, da ansonsten private Investitionen in das Reich der Mitte sicherlich stärker kritisch hinterfragt würden. Je nach Ausprägung der zu befürchtenden Abschwächung seiner Hauptabnehmerregionen Nordamerika und Europa werde auch China im 2. Halbjahr 2023 dies zu spüren bekommen. Die Aussichten auf nun noch weiter in die Zukunft verschobene US-Zinssenkungen hätten den US-Dollar bis über die Marke von 7,00 CNY unterstützt. (Ausgabe Juni 2023) (29.05.2023/ac/a/m)