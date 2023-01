Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung im chinesischen Unternehmenssektor scheint sich zügiger als gedacht aufzuhellen: Laut CFLP ist es im Produktionssektor zu einem Anstieg des PMI von 47,0 auf 50,1 Punkte gekommen, so die Analysten der Nord LB.



Noch deutlicher sei die Stimmungsverbesserung im Dienstleistungssektor ausgefallen, in dem es nach dem Einbruch auf unter 42 Punkte nun im Januar um über 12 Punkte auf 54,4 Punkte in die Höhe gegangen sei. Nach dem Ende der Restriktionen bestehe also offenbar massiver Nachholbedarf bei Dienstleistungen. In der Summe habe sich der zusammengesetzte Composite PMI mit 52,9 Punkten (nach zuvor 42,6 Punkten) ergeben. Offenbar sei die schwierigste Phase der Wiedereröffnung vorbei. Nach dem Neujahrsfest sollte es also aufwärts gehen. Der gemeldeten Stagnation im 4. Quartal könnte somit im 1. Quartal ein wieder stärkerer Zuwachs folgen. Der Schwung Chinas werde zwar auch das globale Wachstum wieder antreiben, die zunehmende Nachfrage wie auch das höhere Angebot Chinas und die damit rückläufigen Lieferkettenprobleme hätten aber auch Implikationen für die globalen Preistendenzen. China tauche nach Covid-19 wieder auf! (31.01.2023/ac/a/m)



