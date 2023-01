Linz (www.aktiencheck.de) - Die Lockerung der Covid-Regeln dürfte in China zu einer baldigen Erholung der Wirtschaft führen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Wie stark die Pandemie tatsächlich sei und somit die Wirtschaft aktuell beeinträchtige, sei unklar, weil keine Tests mehr vorgeschrieben seien. Noch sei die Binnennachfrage durch die gestörten Lieferketten schwach, doch eine Normalisierung werde spätestens im zweiten Quartal 2023 erwartet. Die Marktstimmung werde auch durch eine neue Immobilienpolitik verbessert. Bauträger sollten leichter an Finanzierungen kommen und die strengen Verschuldungsgrenzen könnten gelockert werden. Dies habe zu einem stärkeren CNY (Chinesischer Yuan)-Kurs geführt.



Interessant sei das Verhältnis zum USD, der zum CNY seit zwei Monaten um 7,00% abgewertet habe und beim aktuellen Niveau von 6,78 auf die ersten Unterstützungen treffe. Beim EUR/CNY-Kurs sei die Bewegung mit einem Rückgang um etwa 3,00% deutlich geringer ausgefallen. Für CNY Käufer sei die Kursabsicherung gegenüber dem USD Kauf noch immer attraktiv. Der EUR/CNY-Kurs liege gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau, während der USD Kauf um 7,00% teurer geworden sei. (10.01.2023/ac/a/m)

