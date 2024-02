Andererseits würden politische Versuche in den Industrieländern bremsen, China zunehmend von "westlichen" HighTech-Produkten abzuschneiden. Obwohl die Zahlen wegen der weiterhin starken Präsenz ausländischer Unternehmen im Land selbst mit Vorsicht zu interpretieren seien, würden die Außenhandelszahlen für Deutschland und die USA zeigen, dass der Absatzmarkt China zuletzt zumindest an den Exporten gemessen auch insgesamt an Bedeutung verliere. Kehrseite dieser Medaille könne allerdings sein, dass China nun unter dem Druck der ausländischen Restriktionen verstärkt und erfolgreich in eigene Technologieunternehmen investiere.



Die gleichzeitigen Versuche der USA und der EU, sich von chinesischen Importen unabhängiger zu machen, seien offenbar bislang weniger erfolgreich. Vielfach würden sich durch diese Eingriffe formale Warenströme verlagern, während die Produktion weiter in China stattfinde oder durch chinesische Unternehmen auf Drittmärkten erfolge. Zudem würden bei vielen kritischen Zwischenprodukten, bei denen China bislang dominiere, mangels Kapazitäten alternative Anbieter fehlen - ein Zustand, der sich so schnell nicht ändern werde.



Für China seien die Unsicherheiten über weitergehende Technologierestriktionen und Absatzchancen in den Industrieländern derzeit vor allem Belastungen für das Vertrauen und die Planbarkeit der Zukunft. Sie würden so aktuell die Investitionen bremsen. Unter dem Strich werde China 2024 aus Sicht der Analysten trotzdem ein Wirtschaftswachstum von rund 5% erreichen. Die Analysten seien damit etwas optimistischer als der IWF, der aktuell 4,6% erwarte. Die Prognose der Analysten wäre angesichts des außenwirtschaftlichen Gegenwinds, der binnenwirtschaftlichen Probleme und des schrumpfenden Erwerbspersonenpotenzials auf das Wachstum ein durchaus zufriedenstellender Wert. Er werde allerdings voraussichtlich nur mit Hilfe weiterer Stimulusanstrengungen seitens der Regierung erreicht werden.



Bei der Preisentwicklung falle China derzeit weiterhin komplett aus dem internationalen Rahmen. Während die meisten Industriestaaten unverändert mit einer zu hohen Teuerung kämpfen würden, habe China vielleicht sogar das entgegengesetzte Problem. Im Dezember sei der Verbraucherpreisindex um 0,3% niedriger als ein Jahr zuvor gewesen. Dies sei zwar von dem Verfall der wichtigen Schweinefleischpreise (Großhandelspreise im Dezember: -29% gg. Vj.) nach dem Ende einer Schweinepestwelle getrieben. Aber darüber hinaus dämpfe die insgesamt mäßige Binnennachfrage die Preissetzungsmacht der Unternehmen. Im Gesamtjahr 2024 dürften die Verbraucherpreise um rund 1% steigen (2023: 0,2%).



Für den Rest der Welt, der mehrheitlich nach wie vor mit zu hoher Inflation ringe, sei eine niedrige Teuerung in der zweitgrößten Wirtschaft eigentlich eine gute Nachricht. In den USA beispielsweise seien die Importpreise aus China - wohl auch dank eines schwächeren Yuan - seit Frühjahr 2022 im Trend rückläufig (Dezember: -3% gg. Vj.). Dies trage zum entlastenden Effekt der Warenpreise im US-CPI bei: Waren ohne Energie und Lebensmittel hätten dort im Dezember auf demselben Niveau wie vor Jahresfrist gelegen.



Die chinesische Währung habe sich in den letzten Monaten gegenüber US-Dollar und Euro stabilisiert. Allerdings könne man kaum von nennenswerten Gewinnen sprechen. Nachdem sich der Dollar-Yuan-Kurs seit Anfang 2022 von weniger als 6,4 bis auf 7,35 im September 2023 erhöht habe, sei der Wechselkurs per saldo zurückgegangen, selbst wenn er seit Jahresbeginn wieder auf knapp 7,2 gestiegen sei. Die Yuan-Stabilisierung im Herbst begründe sich nicht zuletzt mit einer allgemeinen leichten Schwächephase des US-Dollar. So dürfte der Dollar-Yuan-Kurs wohl auch in Zukunft vor allem von der US-Entwicklung geprägt sein.



Anders als FED und EZB habe die chinesische Notenbank ihre Geldpolitik in den letzten beiden Jahren gelockert. Dadurch habe der Yuan seinen Renditevorteil insbesondere gegenüber dem US-Dollar verloren, weshalb er unter Druck geraten sei. In China werde sich die Geldpolitik in diesem Jahr vermutlich eher zurückhalten und keine signifikanten Maßnahmen ergreifen. Das werde in den USA voraussichtlich anders aussehen. Die FED dürfte im Juni beginnen, ihren Leitzins zu senken. Zwar seien derzeit die Zinssenkungserwartungen an den Terminmärkten teilweise überzogen. Dennoch dürften die US-Renditen mittelfristig weiter zurückgehen und sich entsprechend der Zinsvorteil verringern.



Der Dollar-Yuan-Kurs werde sich daher im Jahresverlauf vermutlich niedriger um 7,0 einpendeln. Grundsätzlich seien die Yuan-Kurse nach wie vor stark politisch beeinflusst, denn Chinas Währung sei nicht frei konvertibel. Eine leichte Aufwertung sollte für das Land akzeptabel sein, eine wirtschaftliche Stimulierung über eine schwächere Währung sei voraussichtlich kein Thema. Schließlich sollte das Wachstum recht solide ausfallen. 2023 sei sogar mehr zur Stützung des Yuan interveniert worden. Gegenüber dem Euro gelte im Prinzip ähnliches wie gegenüber dem US-Dollar: Allerdings notiere der Euro-Yuan-Kurs derzeit nur geringfügig über dem Kursziel von 7,70.



Im späteren Jahresverlauf wachse jedoch ein Unsicherheitsfaktor für die Wechselkurse, nämlich die anstehende US-Präsidentenwahl. Während unter einem Präsident Biden das US-chinesische Verhältnis mehr oder weniger stabil bleiben sollte, könnte es sich unter einem Präsidenten Trump spürbar verschlechtern. Einerseits würde eine kräftige Erhöhung der Strafzölle gegenüber China dem Land wirtschaftlich schaden und den Yuan belasten. Andererseits könnte Trump Druck wegen der "Währungsmanipulation" aufbauen und eine deutliche Yuan-Aufwertung fordern, was tendenziell der Währung helfen würde. Die erhöhte Unsicherheit spreche jedoch bei dem staatlich beeinflussten Yuan wiederum für eine gewisse Stabilität. (Ausgabe vom 07.02.2024) (12.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die chinesische Wirtschaft hat 2024 das Potenzial, positiv zu überraschen: Nicht weil ein Boom vor der Tür steht, sondern weil die Stimmung kaum noch schlechter werden kann, so die Analysten der Helaba.Der Chinesische Yuan habe seine Talfahrt beendet und dürfte gegenüber dem US-Dollar leicht zulegen.Am 10. Februar beginne nach dem chinesischen Kalender das neue Jahr - das Jahr des Drachen. Der Drache gelte als Symbol für Autorität, Glück und Reichtum. Allgemein gehe die Bevölkerung wohl mit mehr Optimismus und Selbstvertrauen in ein so positiv besetztes Jahr.Einen zuversichtlichen Ausblick könnten die Chinesen nach dem mehr als durchwachsenen Jahr des Hasen 2023 auch gut gebrauchen - zumal die Rahmenbedingungen für das neue Jahr teilweise erneut alles andere als optimal seien. So seien die Beziehungen zu den wichtigsten Industrieländern nach wie vor angespannt. Nicht zuletzt der Wahlkampf in den USA mit dem möglichen Sieg Donald Trumps im November berge das Potenzial für spielverderbende Konflikte.Insgesamt scheine aber schon zum Jahresauftakt die Lage in vieler Hinsicht etwas besser als die gedrückte Stimmung zu sein. Im vierten Quartal habe die chinesische Wirtschaft um respektable 1% gg. Vq. und 5,2% gg. Vj. expandiert. Das Gesamtjahr 2023 sei ebenfalls auf ein Wachstum von scheinbar achtbaren 5,2% gekommen. Hier sei aber die "Delle" zu berücksichtigen, die im Frühjahr 2022 der Lockdown in Schanghai und anderen Städten im Output hinterlassen habe. Der Vergleich mit 2022 schöne daher die Dynamik im insgesamt doch eher mauen Jahr 2023.Mittelfristig und strukturell bleibe das Sentiment für den Ausblick der chinesischen Wirtschaft verhalten. Dazu trage unter anderem bei, dass die Probleme im Immobiliensektor nicht ausgestanden seien. Ein in der Vergangenheit zentraler Treiber des Wachstums bremse damit nun. Zwar steuere die Regierung mit verschiedenen Maßnahmen dagegen, aber eine echte Trendwende zeichne sich 2024 hier nicht ab. Bereits eine Stabilisierung in diesem Sektor wäre wohl ein politischer Erfolg.Neben den binnenwirtschaftlichen Schwierigkeiten habe China aber auch mit Problemen im Außenhandel zu kämpfen. Einerseits normalisiere sich die Nachfrage im Rest der Welt nach chinesischen Produkten, die in der Pandemie geradezu explodiert sei, graduell weiter. Von Anfang 2020 bis Mitte 2022 hätten die, schon vorher nicht gerade geringen, globalen Ausfuhren Chinas in US-Dollar nominal um rund 60% zugelegt. Seitdem habe diese Summe wieder nachgegeben, sie bleibe aber Ende 2023 noch 50% höher als vor der Pandemie.