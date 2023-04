Auch wenn für 2023 ein starkes Wachstum in China erwartet werde, so sei es doch nur von einem niedrigen Niveau ausgehend. Die Einzelhandelsumsätze würden in China schon erfreulich schnell wachsen (im März 3,4% MoM). Obwohl auch die Produktion insgesamt wachse, schwächele doch deren Geschwindigkeit bereits. Darauf weise insbesondere der Caixin-PMI für die Industrie hin. Dieser Index sei im März um 1,5 Punkte MoM gefallen, der Wert betrage nur noch 50 und liege damit an der unteren Schwelle des Expansionsbereichs. In China habe der Immobiliensektor einen lang anhaltenden Rückgang erlebt, mit ersten Anzeichen einer Stabilisierung zum Ende des Jahres 2022. Eine Korrektur der Immobilienpreise könnte die finanzielle Belastung für Bauträger verschärfen. Die chinesische Wirtschaft bleibe anfällig für eine Korrektur der Immobilienpreise, da das Vertrauen potenzieller Investoren in die Baufinanzierer noch immer nicht vollständig hergestellt sei. Die grundsätzlichen Probleme auf dem Immobilienmarkt seien vor allem bei den Investitionen zu spüren, denn deren Rückgang (ca. -6% QoQ) sei vor allem auf den Bausektor zurückzuführen.



Die Hamburg Commercial Bank gehe davon aus, dass die expansivere Fiskalpolitik zumindest in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fortgesetzt werde. Was die Geldpolitik anbelange, so könnte die People's Bank of China (PBoC) die wirtschaftliche Erholung weiterhin gezielt unterstützen. Jedoch müsse die PBoC mit äußerster Vorsicht agieren: Einerseits sei es notwendig, die Kreditnachfrage für Konsum- und Investitionszwecke ganzheitlich anzuregen, damit die wirtschaftliche Dynamik weiter verstärkt und die zuletzt nur noch niedrige Inflationsrate (März: 0,7% YoY) Richtung Zielwert (etwa 3%) angehoben werden könne. Dabei dürfe die PBoC nicht vergessen, dass weitere Zinssenkungen im Speziellen die Nachfrage nach CNH-Staatsanleihen senken würden und durch die bereits stattfindende Kapitalflucht die Belastungen für die Währungsreserven und der Abwertungsdruck auf den freigehandelten Offshore-Yuan erhöhen könnten.



Die unterschiedliche Entwicklung des Handels in Dienstleistungen und Waren sei auch für die Bewertung der globalen Auswirkungen der Wiedereröffnung Chinas entscheidend. In der Vergangenheit habe die wirtschaftliche Beschleunigung in China in der Regel wie ein Nachfrageimpuls auf die Weltwirtschaft gewirkt. Chinas höhere Gesamtnachfrage habe in der Vergangenheit höhere Exporte von Waren aus dem Rest der Welt nach China und damit eine stärkere Wirtschaftstätigkeit weltweit bedeutet. Ein stärker dienstleistungsorientierter Aufschwung in China wäre jedoch von geringerer Relevanz für die Weltwirtschaft. Wenn der Rebound der chinesischen Wirtschaft schneller als aktuell erwartet (China: Q2 2023 3%) sein Momentum verlieren würde, dann wären die (Wachstums-)Folgen für China und die Weltwirtschaft im von Unsicherheit und Schwäche geprägten Umfeld verheerend. (12.04.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ende 2022 hob China alle einschränkenden Maßnahmen der Null-COVID-Politik auf und legte eine wachstumsorientierte politische Agenda für 2023 fest, so Tariq Kamal Chaudhry, Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Mitte Januar 2023 seien schon rund 80% der Bevölkerung mit dem Virus durchseucht gewesen, aber die Infektionen seien inzwischen viel niedriger, die Mobilität habe sich wieder verbessert und Chinas Wirtschaft scheine zu wachsen. Die Hamburg Commercial Bank gehe davon aus, dass Chinas BIP-Wachstum im Jahr 2023 5,8% erreichen werde, was in erster Linie auf einen Aufschwung des privaten Konsums zurückzuführen sei. Es sei das erste Mal seit vier Jahren, dass COVID-, Regulierungs- und Wirtschaftspolitik in die gleiche Richtung weisen würden. Darüber hinaus sei die Regulierung von Chinas Big-Tech-Unternehmen in ein relativ berechenbares Stadium eingetreten und die Hamburg Commercial Bank erwarte keine neuen, aggressiven Maßnahmen mehr.