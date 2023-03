Die Erholung der Wirtschaft lasse sich vor allem im Dienstleistungssektor beobachten, der während der Null-Covid-Strategie besonders gelitten habe und wo jetzt ein besonders großer Nachholbedarf bestehe. So sei der Index von 45,1 Punkten im November 2022 auf 54 Punkte im Januar 2023 gestiegen. Etwas weniger ausgeprägt sei der Aufschwung im Verarbeitendem Gewerbe. Hier sei der PMI von 48 auf moderate 50,1 Punkte gestiegen, da eine schwache ausländischen Güternachfrage vorherrsche.



Chinas Bevölkerung schrumpfe seit dem letzten Jahr, das habe nun offiziell die nationale Statistikbehörde festgestellt. Die Gründe dafür seien vielfältig: die historische Ein-Kind-Politik, hohe Unterhaltskosten für Kinder etc. Die steigende Anzahl von Senioren und eine gleichzeitig sinkende Erwerbsbevölkerung werde zukünftig wahrscheinlich das BIP-Wachstum bremsen und die Staatsverschuldung erhöhen. Schon jetzt würden fünf chinesische Berufstätige einen Rentner finanzieren, in 2035 würden es 2,4 Arbeiter und in 2050 nur noch 1,6 sein.



Die Öffnung der Wirtschaft und die Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors dürften im ersten Halbjahr der Wirtschaft einen Schub verleihen. Jedoch sei die Verunsicherung besonders unter den privaten Haushalten groß, daher seien die Preise für Wohnimmobilien, trotz der zahlreichen Stimuli, im Durchschnitt der 70 größten Städte im Januar um 2,3% (YoY) gefallen.



Geostrategisch würden sich in China die Risiken einer ökonomischen Konfrontation mit den westlichen Staaten erhöhen. Neben dem schwelenden Konflikt mit Taiwan gerate China auch im Russland-Ukraine-Konflikt zunehmend in Erscheinung. (Ausgabe Februar 2023) (01.03.2023/ac/a/m)







