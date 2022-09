Die Signale aus der Parteizentrale der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) würden nicht darauf hinweisen, dass die Null-Covid-Strategie bald ausgesetzt oder gar beendet werde. Sogar in den von der Hitzewelle und den Waldbränden (und jüngst auch noch Erdbeben) geplagten Provinzen würden die Behörden weiter umfangreich testen lassen. Wer Zweifel an einer Weiterführung der strikten Pandemiemaßnahmen vermutet habe, könne an Metropolen wie Shenzhen, Shanghai und Wuhan ablesen, wie entschlossen die Lokalregierungen den Direktiven aus Peking folgen würden. Daneben seien auch Urlaubsorte stark von Test- oder Schließungsmaßnahmen betroffen, sodass sich der Dienstleistungssektor und der Einzelhandel bisher nicht hätten erholen können. Nach Angaben des japanischen Finanzinstituts Nomura seien Ende September etwa 300 Mio. Menschen in China unterschiedlich intensiven Schließungsmaßnahmen ausgesetzt. Solange man in den Daten keine optimale Impfquote bei den Senioren sehe, werde auch der 20. Kongress der KPCh, der am 16. Oktober stattfinde und auf dem sich Präsident Xi eine dritte Amtszeit sichern wolle, voraussichtlich keine Abkehr von der Null-Covid-Strategie bedeuten.



Die Krise rund um den Immobilienmarkt, die sich vor allem um Immobilienfinanzierer drehe, erhöhe den Druck auf die chinesische Wirtschaft immer weiter. Da viele Immobilienfinanzierer mit Vorverkäufen arbeiten würden, würden die Erwerber abseits der klassischen Bankfinanzierung dazu gebracht, vor der Fertigstellung ihrer Immobilie finanziell in Vorleistung zu gehen. Fallende Immobilienpreise und eine immer schlechter werdende Fertigstellungsquote (2013-2020 seien lediglich 60% der gestarteten Immobilienprojekte fertiggestellt worden) hätten viele Immobilienkäufer veranlasst, Tilgungszahlungen für ihren Kredit auszusetzen und damit die Immobilienfinanzierer zu boykottieren. Dieser Nachfragerückgang habe sich auch auf den Neubau ausgewirkt: Die Zahl der begonnenen Bauvorhaben von Wohngebäuden sei im Zeitraum April-Juni 2022 YoY um fast 50% gesunken. Der Wohnungsbau entwickle sich so langsam wie seit 2009 nicht mehr, was einen maßgeblichen Einfluss auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum habe.



Die chinesische Führung versuche unentwegt, durch eine expansive Fiskal- und Geldpolitik Signale an den Bausektor im Speziellen und an die gesamte Wirtschaft im Allgemeinen zu senden. Es sei festzustellen, dass das Hilfspaket für den Bausektor im Umfang von umgerechnet 146 Mrd. USD zu klein ist (entspricht ca. 0,8% des BIPs) und die bisherigen Zinssenkungen zu zaghaft seien, um eine Trendumkehr im BIP-Wachstum zu erzeugen. Selbst diese kleinen Pakete des chinesischen Staates stünden in der Gefahr, nicht zu greifen, denn damit der Bausektor auf die frischen Kredite reagieren könne, müssten Beschäftigte und Produktionsbetriebe frei von Schließungsmaßnahmen und extremen Wetterereignissen arbeiten können. Die fallenden Zinsen könnten den Bausektor auch nur dann anregen, wenn nicht nur Erstkäufer von Immobilien weiterhin ungehindert Immobilien kaufen dürften, sondern auch Kapitalanleger (die Finanzierung weiterer Wohnimmobilien sei für die bereits Immobilien Besitzenden erschwert worden). Die Hilfsmaßnahmen des Staates scheinen daher zu verpuffen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Größer angelegte Hilfspakete für den Bausektor müssten durch die Zentralregierung kommen, denn die Lokalregierungen, die momentan mit zusätzlichen Schulden die Hauptlast tragen würden, seien abseits der boomenden Metropolen mehrheitlich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Peking werde entweder unideologisch entscheiden oder für die Ideologie leiden müssen. (Ausgabe September 2022) (30.09.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zur Bekämpfung der durch eine historische Dürre- und Hitzewelle ausgelösten Energiekrise, die China in den Monaten Juli bis September in Atem gehalten hat, haben die örtlichen Behörden in den 19 betroffenen Provinzen Notfallmaßnahmen eingeleitet: Die Städte waren gezwungen, den Gebrauch von Klimaanlagen einzuschränken und Licht einzusparen, insbesondere Leuchtreklame an Einkaufszentren und die Beleuchtung an öffentlichen Plätzen abzuschalten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Durch die niedrigen Wasserstände in den Flüssen seien zum Höhepunkt der Krise viele Wasserkraftwerke nur noch im Stande gewesen, die Hälfte der üblichen Elektrizitätsmenge zu erzeugen. Um akuten Blackouts in der Stromversorgung entgegenzuwirken, sei z.B. in den Fabriken von Foxconn und Tesla die Produktion vorübergehend gestoppt worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Hitzewelle noch mehrere Monate in Form von verstärkten Lieferketten-Problemen sowie Energie- und Nahrungsmittelpreisinflation zu spüren sein würden. Die Dürre sei mittlerweile überwunden, jedoch hätten sintflutartige Regenfälle in manchen Provinzen die Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Extreme Wetterereignisse würden Chinas Wirtschaft vermutlich auch in Zukunft belasten.