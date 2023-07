Chancen bei erneuerbaren Energien, Vorsicht bei US-Abhängigkeit



Beachten sollten Anleger die anhaltenden geopolitischen Spannungen. Der beste Schutz davor sei Flexibilität: Anleger sollten vor einem Investment potenzielle Szenarien analysieren und auf die Liquidität der Wertpapiere sowie die Möglichkeit eines rechtzeitigen Ausstiegs achten. RBC BlueBay Asset Management prüfe beispielsweise bei jedem Unternehmen, in das es investiere, die Abhängigkeit von den USA - und zwar sowohl bei den Einnahmen als auch bei der Technologie.



Im Bereich der erneuerbaren Energien würden sich Anlagemöglichkeiten nach Meinung von RBC BlueBay Asset Management aus dem Wachstum der Solarenergie und der Elektromobilität ergeben. Diese beiden Marktsegmente seien kaum von den USA abhängig. Umgekehrt stünden TikTok und Temu derzeit unter Beobachtung der US-Regierung. Gleichzeitig seien sie in hohem Maße auf den US-Markt angewiesen und müssten sicherstellen, dass sie keine Marktanteile in den Vereinigten Staaten verlieren würden. Zwischen diesen beiden Polen sehe RBC BlueBay Asset Management eine Vielzahl von Unternehmen, die aus Investorensicht einen Blick wert sein könnten.



Günstige Bewertungen, zahlreiche Möglichkeiten



Insgesamt würden chinesische Aktien aus Sicht von RBC BlueBay Asset Management ein interessantes Risiko-Rendite-Profil bieten. Ausländische Investoren hätten den Markt nach wie vor untergewichtet. Außerdem werde er mit günstigen Bewertungen gehandelt, in die das langfristige Potenzial noch nicht eingepreist sei. Daher könnte nun der richtige Zeitpunkt gekommen sein, um einzusteigen und vorsichtig ein Engagement zu beginnen.



Investoren sollten dabei auf Unternehmen setzen, die von den Veränderungen in China profitieren und den Börsenlärm ausblenden würden. Zwar könne das Anlagesegment volatil sein, als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt biete China aber zahlreiche Möglichkeiten. Gerade angesichts der Fundamentaldaten sehe RBC BlueBay Asset Management ein erhebliches Aufwärtspotenzial. (24.07.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Im April dieses Jahres begann sich die von vielen Marktteilnehmern erwartete Erholung der chinesischen Wirtschaft zu verlangsamen: Einzelhandel, Investitionen und Immobilienverkäufe blieben hinter den Prognosen zurück, so David Soh, Portfoliomanager und Head of Research im RBC Asian Equity Team bei RBC BlueBay Asset Management.Der rapide Rückgang der Exporte, die hohe Jugendarbeitslosigkeit, das Ende des Immobilienbooms und die schwache Inlandsnachfrage tragen zur Skepsis ausländischer Investoren bei.RBC BlueBay Asset Management sehe aber sehen mehrere Gründe für Optimismus. Der Erlebniskonsum - zum Beispiel für Ausgaben in Hotels und Restaurants - entwickele sich gut. Zu Beginn dieses Jahres habe die Beschäftigung im chinesischen Dienstleistungssektor deutlich unter dem Niveau von vor der Pandemie gelegen. Der Aufschwung im Dienstleistungssektor dürfte im Laufe des kommenden Jahres viele Arbeitsplätze zurückbringen. Das sollte zu einer Erholung der Einkommen und Ausgaben führen.