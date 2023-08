Bilaterale Treffen mit Vertretern der US-Regierung würden zeigen, dass China nicht an einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen interessiert sei. Die Teilnahme Chinas an der Konferenz zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine sei zudem ein Zeichen, dass China hier eine konstruktive Rolle spielen möchte.



Die positiven Effekte der Aufhebung der Corona-Restriktionen würden weitgehend auf den Dienstleistungssektor beschränkt bleiben und langsam auslaufen. Der Immobilienmarkt leide weiterhin unter der Unsicherheit über die wirtschaftliche Solidität vieler Bauentwickler, die Banken und potenzielle Käufer vorsichtig agieren lasse. Hinzu komme ein struktureller Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der veränderten Demografie. Die Verbraucher seien vorsichtig geworden und dürften durch verstärkte Konsumanreize nur bedingt zu vermehrten Käufen zu bewegen sein. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung werde sich in den kommenden Jahren beschleunigen und für viele Jahre auf der wirtschaftlichen Entwicklung lasten.



Der schwache Ausblick für die Weltwirtschaft spreche dafür, dass sich der Exportsektor bis auf Weiteres wenig dynamisch entwickeln werde. Schließlich würden sich die USA bemühen, den Fortschritt Chinas zumindest im Bereich der Hochtechnologie zu bremsen, und generell zeichne sich ab, dass das politische Klima für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und dem Westen eher schlechter als besser werde. Die Taiwan-Frage könnte in diesem Verhältnis zu einer Eskalation führen, sollte China den wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck auf Taiwan stark erhöhen, um eine Wiedervereinigung zu forcieren.



Auch Waffenlieferungen Chinas an Russland hätten Sanktionen des Westens zur Folge. Trotz all dieser Hemmnisse habe die chinesische Wirtschaft noch ausreichend Potenzial, ihre Produktivität zu steigern, sodass BIP-Wachstumsraten von gut 4% erreichbar seien. Niedrige Inlandszinsen und der unsichere Wirtschaftsausblick würden für eine Abwertung des Renminbis sprechen.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody´s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Ausgabe vom 11.08.2023) (14.08.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal in der Jahresveränderungsrate von 4,5% yoy auf 6,3% beschleunigt, doch war dieser Anstieg auf die niedrige Vergleichsbasis (Lockdown in Shanghai im April 2022) zurückzuführen, so die Analysten der DekaBank.Das Wachstum sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Regierung habe erkannt, dass sich die Wirtschaft in schwacher Verfassung befinde und vor allem unter der Schwäche des Immobilienmarkts leide. Doch die bislang angekündigten Schritte zur Ankurbelung der Nachfrage nach Immobilien und Konsumgütern seien graduell und von der Angst geprägt, durch neue Schulden die Probleme lediglich in die Zukunft zu verlagern. Die schwache Wirtschaftsentwicklung im zweiten Quartal und die Zögerlichkeit der Regierung hätten dazu geführt, dass die Analysten ihre BIP-Prognose für 2023 von 5,6% auf 5,3% gesenkt hätten.Die Nachfrageschwäche schlage sich auch in der Preisentwicklung nieder: Die Inflationsrate sei im Juli von 0,0% auf -0,3% gefallen. Dies habe eine Deflationsdiskussion ausgelöst. Von dauerhaften Preisrückgängen auf breiter Front könne bislang jedoch nicht die Rede sein, denn erstens seien die Jahresveränderungsraten nur in den volatilen Bereichen Nahrungsmittel (-1,7%) und Kraftstoffe (-13,2%) negativ gewesen und zweitens seien die Preise gegenüber dem Vormonat in der Kernrate deutlich um 0,5% gestiegen.