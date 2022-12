Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach landesweiten Protesten gegen die strenge Null-Covid-Strategie hat die Regierung einen Kurswechsel vollzogen: Sie betont nun, dass die vorherrschende Omikron-Variante weniger gefährlich sei als frühere Varianten, und dass die gestiegene Impfquote eine Lockerung der Politik möglich machten, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die chinesische Wirtschaft sehe sich einer Reihe von Belastungsfaktoren ausgesetzt: Die Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitssystems dürfte noch über den Winter hinaus immer wieder Lockdowns notwendig machen. Selbst im Falle einer verstärkten Impfkampagne bleibe die vollständige Öffnung der Wirtschaft schwierig. Der Immobilienmarkt leide unter der Unsicherheit über die wirtschaftliche Solidität vieler Bauentwickler, die Banken und potenzieller Käufer vorsichtig agieren lasse. Hinzu komme ein struktureller Rückgang der Wohnungsnachfrage aufgrund der veränderten Demografie. Der Rückgang der Erwerbsbevölkerung werde für viele Jahre auf der wirtschaftlichen Entwicklung lasten und es sei nicht abzusehen, dass dem durch eine verstärkte Einwanderung entgegengewirkt werden solle. Der schwache Ausblick für die Weltwirtschaft spreche dafür, dass sich der Exportsektor bis auf weiteres wenig dynamisch entwickeln werde. Schließlich würden sich die USA bemühen, den Fortschritt Chinas zumindest im Bereich der Hochtechnologie zu bremsen, und generell zeichne sich ab, dass das politische Klima für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und dem Westen eher schlechter werde. Die Taiwan-Frage könnte in diesem Verhältnis zu einer Eskalation führen, sollte China den wirtschaftlichen oder gar militärischen Druck auf Taiwan stark erhöhen, um eine Wiedervereinigung zu forcieren. Trotz all dieser Hemmnisse habe die chinesische Wirtschaft noch ausreichend Potenzial, seine Produktivität zu steigern, sodass BIP-Wachstumsraten von rund 4% erreichbar seien. Niedrige Inlandszinsen und der unsichere Wirtschaftsausblick würden eher für einen schwächeren Renminbi sprechen.Länderrisiko: Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (Emerging Markets Trends vom 09.12.2022) (09.12.2022/ac/a/m)