Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die steigende Anzahl von Corona-Neuinfektionen hat in China zu umfassenden Beschränkungen geführt, so die Analysten der DekaBank.Perspektiven: Die chinesische Regierung habe sich viel vorgenommen: Sie wolle die Ausbreitung des Coronavirus schon im Keim ersticken (Null-Covid-Strategie), hoch verschuldete Immobilienentwickler abwickeln, die Klimaziele erreichen und Monopolgewinne insbesondere im Technologiebereich begrenzen. Hinzu kämen Belastungsfaktoren wie die Spätfolgen der über viele Jahre restriktiven Geburtenkontrolle, die in den kommenden Jahren zu einem Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung führen werde, sowie die Bemühungen der USA, den technologischen Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen. All dies spreche für ein geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Das ehrgeizige Wachstumsziel von 5,5% im laufenden Jahr dürfte deutlich verfehlt werden. Auch für 2023 würden die Analysten der DekaBank eine Rate von unter 5% erwarten. Die verschärften Spannungen um Taiwan würden das Risiko erhöhen, dass es zwischen China und den USA zu neuen Wirtschaftssanktionen komme. Eine militärische Auseinandersetzung zwischen China und den USA sei weiterhin nicht das Hauptszenario, doch die Wahrscheinlichkeit dafür sei gestiegen. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass sich die Spannungen negativ auf das Investitionsklima in China auswirken würden. Ein noch größeres Hindernis für neue Auslandsinvestitionen sei jedoch die Null-Covid-Strategie, die das Alltagsleben in China deutlich erschwere. Der chinesische Renminbi habe gegenüber dem US-Dollar nachgegeben, da der US-Dollar von der schnellen Zinswende gestützt worden sei. Für die kommenden Monate würden die Analysten der DekaBank würden zunächst eine Beruhigung der Wechselkursbewegung erwarten, doch mittelfristig dürften Kapitalabflüsse aus China auf der Entwicklung des Renminbi lasten.Länderrisiko: Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten der DekaBank als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (16.09.2022/ac/a/m)