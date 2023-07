Die Industrie habe schon im ersten Quartal 2023 über Probleme geklagt und vom Rebound der Wirtschaft kaum profitiert: Die Produktion im Sektor sei in den vergangenen Monaten wiederholt schwächer als erwartet ausgefallen und der Druck auf die Gewinnmargen sei gestiegen. Bisher habe nur der Dienstleistungssektor, insbesondere durch höhere Reisetätigkeit und beispielsweise die zunehmende Inanspruchnahme von Freizeit- und Wellnessangeboten profitieren können. Zuletzt habe sich die Dynamik in diesem Sektor gemessen an den Einkaufsmanagerindices jedoch abgeschwächt. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch im Verarbeitenden Gewerbe seien die Auftragseingänge rückläufig. Der Immobilienmarkt habe auch mithilfe staatlicher Stützungsmaßnahmen (fiskal- wie geldpolitisch) die Krise nicht abschütteln können. Nach wie vor würden die Immobilienentwickler unter ihrem ramponierten Image leiden, wodurch Banken und Kunden abgeschreckt würden. Besonders bemerkbar mache sich das bei den Baubeginnen, die im zweiten Quartal voraussichtlich um rund 9% QoQ sinken würden.



Die Schwäche im Konsum und auf dem Immobilienmarkt rufe nach fiskalpolitischer Stützung, damit das BIP-Wachstum nicht noch einen tieferen Einbruch erleidet. Die Hamburg Commercial Bank gehe davon aus, dass noch weitere Stützungsmaßnahmen durch Peking ergriffen würden, jedoch dürften sich diese eher auf bestimmte Bereiche, wie z.B. Immobilien, E-Fahrzeuge, beschränken. Die chinesische Führung zeige sich von vergangenen Fehlern geläutert und priorisiere neben dem Wachstum mittlerweile auch konkurrierende Zieldimensionen, wie nationale Sicherheit, Schuldenkontrolle und qualitatives Wachstum. Die chinesische Zentralbank (PBoC) habe im laufenden Quartal die wichtigsten Leitzinsen zwar gesenkt und damit die Bereitschaft zur geldpolitischen Stützung der Wirtschaft gezeigt. Das Absenken der Zinsen habe jeweils lediglich 10 BP betragen. Das sei zu wenig, um die Laune der Konsumenten und Banken zu heben und mehr Wirtschaftsdynamik auszulösen. Eine zu aggressive Absenkung der Leitzinsen berge jedoch die Gefahr verstärkter Kapitalflucht und der Entwertung des Renminbis (CNY). Der CNY sei in den vergangenen Tagen schon bei einem Wechselkurs von etwa 7,25 CNY/USD gestanden, zum Jahresbeginn sei der CNY noch bei etwa 6,90 gehandelt worden. Die PBoC stemme sich gegen die Abwertung mit einem überraschenden Personalwechsel an der Spitze der PBoC, aggressiver Rhetorik und der Festlegung eines Referenzpunktes bei 7,20 CNY/USD, von dem aus sich der CNY innerhalb einer bestimmten Spanne bewegen könne. Bisher mit überschaubarem Erfolg.



Ein historisch schwacher CNY würde nach ökonomischer Vernunft über steigende Exporte zu einem größeren Handelsbilanzüberschuss führen. Momentan sehe es aber nicht danach aus, denn im Mai 2023 seien die Exporte im Jahresvergleich um 7,5% gefallen. Der Außenbeitrag sei daher im Mai im Vergleich zum Vormonat um ca. USD 25 Mrd. auf ca. USD 65 Mrd. gefallen. Für das laufende Quartal gehe die Hamburg Commercial Bank von einem Rückgang des Außenbeitrags um 13,4 % QoQ aus, was das BIP fortgesetzt belasten würde. Der Rebound der chinesischen Wirtschaft, in den man international hohe Erwartungen gesetzt habe, könne bisher nicht überzeugen. Die intensiver werdende Rivalität zwischen den USA und China, die sich in Form von zunehmenden Handelshemmnissen und geopolitischer Unsicherheit äußere, stelle daher ein zusätzliches Abwärtsrisiko für das Wachstum in China und der Welt dar. (10.07.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des Jahres titelte die britische Wirtschaftszeitung Financial Times noch "Chinas Rekordanstieg bei den Ersparnissen um USD 2,6 Mrd. nährt Hoffnungen auf 'revenge spending'", womit ein Ausgabensprung nach der coronabedingt entbehrungsreichen Zeit gemeint ist, so Dr. Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank.Viele Analysten seien sich einig gewesen, dass in China der Rebound aufgrund der stark angestiegenen Ersparnisse mindestens zwei Quartale anhalten werde. Nun werde jedoch klar, dass bereits nach dem ersten Quartal den Konsumenten die Puste ausgehe. Daher habe die Hamburg Commercial Bank ihre BIP-Schätzung für das zweite Quartal auf 0,5% QoQ und für das Gesamtjahr 2023 auf 5,0% gesenkt. China sehe sich in diesem Jahr mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, wie beispielsweise den begrenzten in- und ausländischen Investitionen sowie dem Rückgang der Nachfrage nach seinen chinesischen Exporten aufgrund der weltweiten Konjunkturflaute. Auch für das Jahr 2024 sehe die Bank mittlerweile lediglich ein BIP-Wachstum von 2,8% voraus, da ab dem nächsten Jahr die Wirtschaft der Volksrepublik voraussichtlich ohne Sondereffekte und außerordentliche Stimuli auskommen müsse.