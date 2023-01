Ende Oktober 2022 sei die schwerste Corona-Infektionswelle seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 auf dem chinesischen Festland ausgebrochen. Am Höhepunkt der Infektionswelle Anfang Dezember seien etwa über 60.000 Fälle pro Tag verzeichnet worden. Zu dem Zeitpunkt sei laut Zahlen des Finanzdienstleisters Nomura ein Gebiet, das etwa 25% des BIPs erzeuge, mit unterschiedlich intensiven Lockdown-Maßnahmen belegt. Die rasche Ausbreitung des Virus habe einerseits dazu geführt, dass unter der Bevölkerung Proteste gegen die Willkür im Rahmen der Null-Covid-Strategie ausgebrochen sei, und es andererseits zu Angst und Unmutsbekundungen unter den Arbeitern in den Fabriken gekommen sei, die trotz Covid-Infektionen in der Belegschaft zum Arbeiten gezwungen worden seien.



Womöglich als Reaktion auf das Chaos im Land seien seitens der Regierung innerhalb kürzester Zeit fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden. In dem Monat nach der Rücknahme der Corona-Maßnahmen sei die Null-Covid Strategie, von der Präsident Xi einmal gesagt habe, dass sie "die Menschen und ihr Leben über alles andere stellt", schnell zusammengebrochen und habe einen erheblichen Anstieg der Fälle und ein überlastetes Gesundheitssystem hinterlassen.



Innerhalb des Landes breite sich Covid momentan rasch aus, jedoch gebe es kaum Testungen, die das Ausmaß der Ausbreitung quantifizieren würden. Seit Ausbruch der Pandemie habe es weltweit nie eine Covid-Welle in dieser Größenordnung gegeben, sodass man mit einer enormen Zahl von Infektionen rechnen müsse. Berichte aus China würden bereits darauf hinweisen, dass das Krankenhaussystem aufgrund der Zunahme der Covid-19-Fälle unter Druck stehe und Krematorien und Bestattungsinstitute mit der Zahl der bisherigen Toten überfordert seien.



Die rasche und unkontrollierte Durchseuchung berge die Gefahr, dass neue und vielleicht gefährlichere Varianten des Coronavirus entstünden. Die lückenhafte Datenlage durch unterlassene umfassende Tests mache die Identifikation derartig gefährlicher Virusvarianten nahezu unmöglich. Wenn das Virus in dem bisherigen Tempo weiterhin zirkuliere, würden Gesundheitsexperten schon davon ausgehen, dass im März 2023 das Gröbste überstanden sein könnte und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in H2 2023 zur alten ökonomischen Performance zurückfinde. Die kommenden Monate dürften jedoch sehr turbulent für China sein, denn jetzt würden nicht Lockdown-Maßnahmen, sondern wahrscheinlich die Furcht der Bevölkerung vor dem Virus das Wirtschaftsleben hemmen oder gar lähmen.



Der Immobiliensektor habe seit der Aufhebung der strengen Null-Covid-Strategie einen leichten Aufschwung erfahren. Es sei möglich, dass das die Verbraucher wieder vermehrt in Kauflaune bringen werde. Finanzierungsengpässe seien eine der größten Herausforderungen für Bauunternehmen gewesen, insbesondere für solche mit hohem Verschuldungsgrad. China habe in den letzten Wochen die Unterstützung für die Immobilienbranche verstärkt, um die seit langem andauernde Liquiditätsknappheit zu lindern, die die Bauträger getroffen und die Fertigstellung vieler Wohnungsbauprojekte verzögert habe. Nunmehr sei unter anderem das Verbot der Mittelbeschaffung durch Aktienemissionen für börsennotierte Immobilienunternehmen aufgehoben worden.



Außerdem hätten im November die chinesische Zentralbank PBoC und die chinesische Bankenaufsichtsbehörde CBIRC gemeinsam ein Paket von 16 Maßnahmen zur Unterstützung der Finanzierung des Immobiliensektors herausgegeben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Immobilienmarkt in nächster Zeit schwach bleiben werde, sich aber im Laufe des Jahres 2023 allmählich etwas erholen könnte. (Ausgabe Januar 2023) (13.01.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wir haben unsere BIP-Prognose für das laufende Jahr von 3,5% auf 5,8% angehoben, nachdem die chinesische Regierung überraschend schnell und radikal Anfang Dezember 2022 nahezu alle Corona-Beschränkungen aufgehoben hat, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Da im ersten Quartal vermutlich ein hoher Krankenstand bremsend, eine im Zuge des chinesischen Neujahrfestes extrem erhöhte Reisetätigkeit hingegen beschleunigend auf das Wirtschaftswachstum wirken dürften, würden die Analysten für Q1 2023 lediglich einen Zuwachs von 0,8% QoQ erwarten. Die Wachstumsdynamik dürfte sich dann aber in Q2 beschleunigen und danach wieder abschwächen. Vor allem der private Konsum sollte von dem Ende der Null-Covid-Strategie profitieren.Unterstützung für das Wirtschaftswachstum würden die Analysten von staatlichen Investitionsprogrammen erwarten, auch wenn diese wesentlich bescheidener ausfallen dürften, als dies zu Hochzeiten der chinesischen Infrastrukturprogramme in den vergangenen Dekaden der Fall gewesen sei. Wenig Impulse dürften vom Export kommen, da die Weltwirtschaft insbesondere in H1 2023 kaum vorankommen dürfte.Details über den Umfang der Hilfsmaßnahmen seien noch nicht bekannt. Allerdings sei festzustellen, dass die strukturellen Probleme Chinas fortbestünden, namentlich die ungünstige demografische Entwicklung, eine zu geringe Quote gut ausgebildeter Menschen, Probleme im Wohnimmobiliensektor sowie Technologiesanktionen des Westens. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten für das Jahr 2024 erwarten, dass das Wirtschaftswachstum wieder auf ein Niveau von unter 4% falle.