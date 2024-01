Das Verarbeitende Gewerbe in China befinde sich mit einem PMI-Wert (NBS) im Dezember von 49 im Kontraktionsbereich und die Industrie enttäusche damit im vierten Quartal. Für das Jahr 2024 würden die Analysten allerdings eine Erholung erwarten, insbesondere durch die weltweit reduzierten Lagerbestände der Industrieunternehmen, was zu einer höheren Nachfrage zum Wiederauffüllen führen dürfte. Die Ausgaben für Dienstleistungen würden wahrscheinlich der Haupttreiber für das Wachstum in China bleiben. Der Immobiliensektor durchlaufe einen mehrjährigen, staatlich gesteuerten Anpassungsprozess, wobei das traditionelle "Vorverkaufs"-Modell von Wohnraum weitgehend ausgedient habe. Der Übergang zu einem neuen staatlichen Modell könnte zu weiterer Konsolidierung unter den Bauträgern führen und zusätzliche Spannungen im Finanzsystem erzeugen. Durch die Lockerung der Finanzierungsbedingungen sei eine leichte Erholung in den kommenden Monaten zu erwarten, aber das Konsumentenvertrauen bleibe wahrscheinlich geschädigt, was eine nachhaltige Erholung unwahrscheinlich mache.



Chinas diplomatische Charmeoffensive der letzten Monate gegenüber westlichen Nationen ziele vor allem darauf ab, dem Verlust an Attraktivität Chinas als Investitionsstandort zu begegnen. Obwohl politische Treffen die Transparenz in der staatlichen Regulierung von Privatunternehmen bisher nicht wesentlich verbessert hätten und die Rivalität mit den USA weiterhin bestehe, würden Investitionsdaten auf leichte Anzeichen einer Erholung hindeuten. Besorgniserregend sei jedoch der phasenweise Rückgang ausländischer Direktinvestitionen in 2023 gewesen, die erstmals seit Beginn der Aufzeichnung der Daten im dritten Quartal um 11,8 Mrd. USD gesunken seien.



Die Chinesische Zentralbank (PBoC) habe bisher nur zögerlich die Finanzierungsbedingungen lockern können und die Zinsdifferenz zum US-Dollar habe deutlich zugenommen. Mit der Ankündigung der FED nach dem Dezember-Meeting, die Zinsen in 2024 senken zu wollen, und der daraufhin einsetzenden fallenden Renditedifferenz zwischen US- und CN-Staatsanleihen stünden die Chancen für Zinssenkungen der PBoC und die Senkung ihres Mindestreservesatzes besser als im vergangenen Jahr. Obwohl diese unterstützenden Maßnahmen die Kreditvergabe nur schwach anregen dürften, werde Peking verstärkt vertrauensbildende Maßnahmen für nationale und internationale Marktteilnehmer ergreifen müssen, um die heimische wirtschaftliche Dynamik nachhaltig zu fördern.



Der Außenhandel bleibe im vierten Quartal 2023 schwach: Im November hätten die Exporte zwar einen Anstieg von 6,5% im Monatsvergleich (MoM) verzeichnet, und die Importe seien um 2,4% MoM gewachsen. Dennoch sei der Außenbeitrag (Exporte abzüglich Importe) deutlich um 19,6% im Quartalsvergleich geschrumpft. Der Trend chinesischer Exporte zu technologisch anspruchsvollen Fertigungsprodukten, wie New Energy Vehicles (NEVs), Solarpanelen und Lithiumbatterien, bleibe bestehen. Trotz internationalen Bedarfs an solchen Produkten reiche der wirtschaftliche Aufschwung in diesen Sektoren bisher allerdings nicht aus, um die Dynamik der chinesischen Gesamtwirtschaft signifikant anzukurbeln. In den USA sei die Einfuhr von Fahrzeugen, Panelen und Batterien bereits stark erschwert worden. Die EU habe ebenfalls begonnen, Strafmaßnahmen gegen die Einfuhr verschiedener chinesischer Produkte zu verhängen, die als unangemessen subventioniert gelten würden. Das Umfeld für chinesische Exporte werde voraussichtlich in den kommenden Jahren schwieriger werden. (10.01.2024/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Peking hatte zu Beginn des vergangenen Jahres 2023 ein wenig ambitioniertes BIP-Wachstumsziel von 5% ausgegeben, das durch geldpolitische und fiskalpolitische Stimuluspakete in moderatem Umfang wohl tatsächlich erreicht wurde, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die BIP-Schätzung der Analysten für das vierte Quartal 2023 liege bei 1,3% QoQ, was zu einem Gesamtjahreswachstum von 5,6% für das Jahr 2023 führen würde. Die offizielle Bekanntgabe des BIP-Wachstumsziels für das laufende Jahr im März 2024 werde Aufschluss darüber geben, in welchem Umfang staatliche Hilfspakete zur Unterstützung der Wirtschaft zeitnah zu erwarten seien. Unsicherheit hinsichtlich staatlicher Interventionen und die drastische Regulierung von Privatunternehmen hätten jedoch eher zu einem gehemmten Wirtschaftsumfeld geführt. Nach einem Rückgang ausländischer Investitionen und reduzierter Nachfrage nach chinesischen Güterexporten im zweiten Halbjahr 2023 seien aktuell erste vorsichtige Anzeichen einer Erholung zu verzeichnen. Dennoch stünden politische Herausforderungen bevor, um das Vor-Pandemie-Niveau wieder zu erreichen.