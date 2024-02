Während der positive Nachrichtenfluss aus den USA mit dem Eintritt in die Endphase der Berichtssaison abflauen könnte, da "nur" noch 42 der Blue Chips des S&P 500 ihre Zahlen melden würden, stehe der STOXX 600 mit 107 Unternehmen, die Umsatzzahlen veröffentlichen würden, vor seiner geschäftigsten Woche. Wenn die europäischen Unternehmen so weitermachen würden wie in den letzten Tagen, in denen sich die Gewinnüberraschung von 6,7% auf 7,3% ausgeweitet habe, könnten die Aktien weiteren Auftrieb erhalten.



Von Anfang November 2022 bis Ende Januar 2023 habe der MSCI China Index eine Gesamtrendite von fast 60% erzielt. Der Aufschwung sei durch die Wiedereröffnung des chinesischen Marktes ausgelöst worden, und seit diesem Höchststand sei der Gesamtindex um 30% gefallen. Immobilien- und Gesundheitstitel seien mit einem Minus von mehr als 40% stark betroffen gewesen, während Finanzwerte sich mit einem Minus von "nur" 20% gut hätten behaupten können.



Betrachte man die Entwicklung der Unternehmensgewinne, so zeige sich, dass vor allem die Sektoren Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter diese deutlich hätten steigern können - in lokaler Währung (CNY) sei der 12-Monats-Gewinn je Aktie (EPS) seit Anfang November 2022 in beiden Sektoren jeweils um mehr als 50% gestiegen. Hingegen habe der Rückgang im Immobiliensektor bei über 50% gelegen. Der Grund dafür liege darin, dass der Immobiliensektor, der fast ein Viertel des chinesischen BIP ausmache, strukturell leide. Der IT-Sektor hingegen sei durch den Handelskrieg mit den USA und dadurch bedingten Beschränkungen mit einem Mangel an Chips konfrontiert.



Für den Gesamtindex werde in den kommenden zwölf Monaten (NTM) mit einem EPS-Wachstum von 11,8% und im Jahr 2025 mit einem Wachstum von fast 17% gerechnet. Alles in allem scheinen die Fundamentaldaten für Wachstumswerte gut zu sein, während die Anlegerstimmung auf potenzielle hemmende Einflüsse für die Aktienkurse hindeutet, so die Analysten von Postbank Research. Im vergangenen Monat hätten ausländische Investoren chinesische Festlandaktien im Wert von netto 14,5 Mrd. CNY (2 Mrd. USD) verkauft. (26.02.2024/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die "Magnificent Seven" verzeichneten im Jahr 2023/2024 einen schlichtweg atemberaubenden Anstieg: +135% seit Ende 2022 (S&P 500: +34%), so die Analysten von Postbank Research.Das Narrativ laute, dass die künstliche Intelligenz (KI) eindeutig im Leben der Menschen angekommen sei und die nächste Phase des globalen Wachstums einläute. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des größten Grafikprozessorproduzenten sei es gegen Ende der Woche zu einer breiten Rally an den Aktienmärkten gekommen, wobei die Ertragskraft des Mega-Cap-Technologiesektors für viele Anleger zu interessant bleibe, um sie zu ignorieren. Vergleiche man den gleichgewichteten S&P 500 , so sei das vergangene Jahr im Hinblick auf die relative Entwicklung zum kapitalisierungsgewichteten Index das schlechteste Jahr seit 1998 gewesen.