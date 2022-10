Es erscheine sicher, dass in den kommenden Monaten weitere Immobilienentwickler ihren Schuldendienst einstellen würden. Die US-Regierung habe den Technologieexport für die chinesische Halbleiterindustrie massiv eingeschränkt. Da China in diesem Bereich technologisch noch immer einen deutlichen Rückstand habe, dürfte die Wirtschaft empfindlich getroffen werden. Dies erhöhe den Druck, die heimische chinesische Halbleiterindustrie voranzubringen. Doch die Entwicklungsprozesse seien so komplex, dass selbst die hohen Staatssubventionen hier keine Entwicklungssprünge möglich machen dürften.



Die chinesische Regierung habe sich viel vorgenommen: Sie wolle die Ausbreitung des Coronavirus schon im Keim ersticken (Null-Covid-Strategie), hoch verschuldete Immobilienentwickler abwickeln, die Klimaziele erreichen und Monopolgewinne insbesondere im Technologiebereich begrenzen. Hinzu kämen Belastungsfaktoren wie die Spätfolgen der über viele Jahre restriktiven Geburtenkontrolle, die in den kommenden Jahren zu einem Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung führen werde, sowie die Bemühungen der USA, den technologischen Aufstieg Chinas zumindest zu bremsen.



All dies spreche für ein geringeres Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahren. Das ehrgeizige Wachstumsziel von 5,5% dürfte im laufenden Jahr deutlich verfehlt werden. Auch für 2023 würden die Analysten eine Rate von unter 5% erwarten. Die verschärften Spannungen um Taiwan würden das Risiko erhöhen, dass es zwischen China und den USA zu neuen Wirtschaftssanktionen komme.



Eine militärische Auseinandersetzung zwischen China und den USA sei weiterhin nicht das Hauptszenario, doch die Wahrscheinlichkeit dafür sei gestiegen. Die Analysten würden erwarten, dass sich die Spannungen negativ auf das Investitionsklima in China auswirken würden. Ein noch größeres Hindernis für neue Auslandsinvestitionen sei jedoch die Null-Covid-Strategie, die das Alltagsleben in China deutlich erschwere. Der chinesische Renminbi habe gegenüber dem US-Dollar nachgegeben, da der US-Dollar von der schnellen Zinswende gestützt worden sei. Die weitere Ausweitung des Zinsvorsprungs spreche dafür, dass der US-Dollar seine Aufwärtsbewegung in den kommenden Monaten fortsetzen werde.



Die Corona-Krise habe zu einem deutlichen Schuldenanstieg bei Staat und Unternehmen in China geführt. Aufgrund der geringen Abhängigkeit von Auslandskapital könne die Regierung über die Zentralbank und das staatliche Bankensystem aber die Risiken für das Finanzsystem unter Kontrolle halten. Den Ratingtrend würden die Analysten als stabil einschätzen. Die Ratings der Agenturen (S&P: A+; Moody‘s: A1; Fitch: A+) würden zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. (14.10.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur Chinas leidet unter der doppelten Belastung der strikten Null-Covid-Strategie und der Krise am Immobilienmarkt, so die Analysten der DekaBank.Der deutliche Rückgang der Einkaufsmanagerindices für das Dienstleistungsgewerbe zeige, dass die Belastung neuer Lockdowns im September deutlich zu spüren gewesen sei. Am 16. Oktober beginne der Parteikongress, auf dem sich Staatspräsident Xi Jinping eine dritte Amtszeit sichern dürfte. Weitere Personalentscheidungen würden einen Hinweis darauf geben, ob Xi Jinping seinen großen Einfluss noch ausbauen könne, oder ob er Zugeständnisse an Gruppen machen müsse, die seinem Kurs nicht uneingeschränkt folgen würden. Eine Abkehr von der Null-Covid-Strategie würden die Analysten vorerst nicht erwarten.Für eine Lockerung müsste nach Einschätzung der Analysten zunächst die Impfkampagne intensiviert werden. Insbesondere ältere Menschen würden bislang in China eine unterdurchschnittliche Impfbereitschaft zeigen. Mit Blick auf die Immobilienkrise dürfte die Politik weiterhin darauf gerichtet bleiben, einen zu starken Einbruch der Bautätigkeit zu vermeiden und vor allem begonnene Projekt fertigzustellen.