Hannover (www.aktiencheck.de) - In China scheint das aktuelle Frühlingserwachen bereits wieder ernüchternder auszufallen: Gemäß der vorlaufenden Stimmungsumfragen von CFLP nimmt die wirtschaftliche Dynamik im Frühsommer schon deutlich ab, so die Analysten der Nord LB.



Der CFLP PMI für das Verarbeitende Gewerbe sei im Mai zum dritten Mal in Folge gefallen und notiere unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Wenngleich auf höherem Niveau habe sich im Dienstleistungssektor die Stimmungseintrübung sogar noch deutlicher offenbart: Damit falle der Corona-bedingte Nachholbedarf bei Produkten und Dienstleistungen bereits wieder in sich zusammen. Der überraschend auf über 50 Punkte gestiegene Caixin PMI könnte diesmal etwas verzerrt sein und sollte nicht überbewertet werden. Der Stagnation des BIP im 4. Quartal und dem soliden Anstieg 1. Quartal könnte also ein erneut eher impulsarmes 2. Quartal folgen. Ein Abbremsen Chinas könnte auch das globale Wachstum wieder etwas dämpfen, was unschön sei. Andererseits könnte diese Tendenz helfen, die globale Inflation weiter abzubremsen und den beiden großen Notenbanken FED und EZB in ihrer Arbeit, diese zu bekämpfen, unterstützen. Fraglich sei aber, ob sich dieser Effekt noch rechtzeitig bemerkbar mache! (01.06.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.